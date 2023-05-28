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19:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Футболист «Зенита» и бывший игрок «Спартака» вызваны в сборную Бразилии

Форвард «Зенита» Малком и экс-защитник «Спартака» Айртон Лукас, ныне выступающий за «Фламенго», вызваны в сборную Бразилии.

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

Латиноамериканцы проведут в июне два товарищеских матча с национальными командами Гвинеи и Сенегала. Первый матч состоится 17 июня в Барселоне, второй — 20 июня в Лиссабоне.

В заявку команды также попали такие звёздные футболисты, как Алисон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Маркиньос («ПСЖ»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Родриго и Винисиус Жуниор (оба представляют мадридский «Реал»).

На данный момент Малком и Айртон не вызывались в основную сборную Бразилии. Футболисты имеют опыт выступления за молодёжную и олимпийскую национальные команды.

Ранее ещё один футболист «Зенита» помог своей сборной пробиться в ⅛ финала молодёжного чемпионата мира.

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