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28 мая, источник: Прессбол

«Торпедо»-БелАЗ, забив два безответных мяча БАТЭ, победило в Кубке Беларуси

«Торпедо»-БелАЗ «всухую» победило БАТЭ в финале Betera-Кубка Беларуси — 2:0.

Торпедо-БелАЗ
БАТЭ
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Источник: vk.com/fc_torpedobelaz

БАТЭ — ТОРПЕДО-БЕЛАЗ — 0:2.

Минск. 28 мая. Стадион «Динамо». 19.00.
Судьи — А. Кульбаков, С. Теслюк (оба — Гомель), Д. Жук (Минск).
БАТЭ: Кудравец — Мартынов (Шестюк, 68), З. Волков, Бане, Жимо — Громыко, Бочеров (к), Гречихо — Шарковский (Малькевич, 60), Антилевский (Французов, 81), Концевой.
Запасные: Коврук, С. Волков, Орешкевич, Исламович.
ТОРПЕДО-БЕЛАЗ: Абрамович — Бурко, Премудров (к), Глущенков, Мелько — Мякиш, Батищев (Пацко, 94+) — Ксенофонтов (Ковалев, 54), Шевченко, Побудей (Лисакович, 62) — Горбачик (Овоно, 63).
Запасные: Юрасов, Чиж, Мычелкин.
ГОЛЫ: 0:1 — Горбачик (17). 0:2 — Овоно (80).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Побудей (42), Мартынов (56), Мякиш (71), Шевченко (73), З. Волков (93+), Овоно (96+).

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