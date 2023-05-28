«Торпедо»-БелАЗ, забив два безответных мяча БАТЭ, победило в Кубке Беларуси

Минск. 28 мая. Стадион «Динамо». 19.00.

Судьи — А. Кульбаков, С. Теслюк (оба — Гомель), Д. Жук (Минск).

БАТЭ: Кудравец — Мартынов (Шестюк, 68), З. Волков, Бане, Жимо — Громыко, Бочеров (к), Гречихо — Шарковский (Малькевич, 60), Антилевский (Французов, 81), Концевой.

Запасные: Коврук, С. Волков, Орешкевич, Исламович.

ТОРПЕДО-БЕЛАЗ: Абрамович — Бурко, Премудров (к), Глущенков, Мелько — Мякиш, Батищев (Пацко, 94+) — Ксенофонтов (Ковалев, 54), Шевченко, Побудей (Лисакович, 62) — Горбачик (Овоно, 63).

Запасные: Юрасов, Чиж, Мычелкин.

ГОЛЫ: 0:1 — Горбачик (17). 0:2 — Овоно (80).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Побудей (42), Мартынов (56), Мякиш (71), Шевченко (73), З. Волков (93+), Овоно (96+).