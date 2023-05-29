Губерниев о желании Овечкина и Дзюбы «потолкаться»: «У Дзюбы будет перевес, если померяются чем-то еще»
Комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о исходе потенциального противостояния хоккеиста Александра Овечкина и футболиста Артема Дзюбы.
Комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о исходе потенциального противостояния хоккеиста Александра Овечкина и футболиста Артема Дзюбы.
Ранее нападающий НХЛ заявил, что не хочет «толкаться» с Дзюбой на поле, потому что тот «слабенький». Футболист парировал, что прощает Овечкина с его «милым пузиком».
— Если сравнивать Дзюбу и Овечкина, то про Артема мы знаем все, а про Овечкина, слава Богу, ничего. Про Дзюбу мы знаем вообще все. В его жизнь было произведено полное проникновение. А вот Овечкин знаменит другим.
— Кто бы выиграл, если бы они все-таки потолкались?
— В таком противостоянии у Дзюбы нет шансов. Овечкин же хоккеист. А вот если они померяются чем-то еще, то, может, и у Дзюбы будет перевес, — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Мешковым.