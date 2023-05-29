Инфантино поздравил Аршавина с днем рождения

«Дорогой Андрей, в этот день, 29 мая, я поздравляю тебя с днем рождения.



Пусть этот особенный день будет наполнен счастьем, давай мы продолжим работать вместе ради будущего прекрасной игры, которая объединяет всех нас.



Желаю тебе прекрасно провести время со своей семьей, друзьями и любимыми. С нетерпением жду нашей встречи», — говорится в письме Инфантино, текст которого приводит «Матч ТВ».