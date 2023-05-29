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22:51 (мск), источник: Московский комсомолец

Инфантино поздравил Аршавина с днем рождения

Президент ФИФА Джанни Инфантино поздравил бывшего капитана сборной России Андрея Аршавина с днем рождения.

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Источник: Reuters

«Дорогой Андрей, в этот день, 29 мая, я поздравляю тебя с днем рождения.

Пусть этот особенный день будет наполнен счастьем, давай мы продолжим работать вместе ради будущего прекрасной игры, которая объединяет всех нас.

Желаю тебе прекрасно провести время со своей семьей, друзьями и любимыми. С нетерпением жду нашей встречи», — говорится в письме Инфантино, текст которого приводит «Матч ТВ».

Андрею Аршавину 29 мая исполняется 42 года.

Аршавин завершил карьеру игрока в 2018 году, на данный момент он занимает должность заместителя генерального директора по спортивному развитию в «Зените».

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