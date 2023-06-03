Встречается с подружкой погибшего сына: что творит легендарный футболист Баллак

В 2021 году в жизни экс-капитана сборной Германии и экс-полузащитника «Баварии» и «Челси» Михаэля Баллака случилась трагедия. 18-летний сын спортсмена Эмилио погиб, не справившись с управлением квадроцикла. Транспорт упал на Баллака-младшего сверху, врачи не сумели его спасти. Все произошло неподалеку от виллы Михаэля в Португалии, где он собрал трех своих сыновей для семейного барбекю.

Известно, что бывший капитан Бундестим тяжело переживал смерть сына — например, обращался за помощью к специалистам по психике. Тяжело переживала в тот момент и модель София Шнайдерман, с которой Баллак-младший дружил с раннего детства.

Потеря Эмилио сблизила Шнайдерман с Баллаком-старшим. Сперва газетчики Bild заметили пару разгуливающей по Берлину и даже зафиксировали их поцелуй. Потом Михаэль и София (разница в возрасте — 24 года) вместе посетили художественную выставку «Арт Базель» в Швейцарии. Пара не стала афишировать отношения, но знакомые подтвердили: они действительно встречаются.

Баллак состоял в официальном браке один раз — с 2008-го по 2012-й год с Симоной Ламбо (но встречались они намного дольше, еще с конца девяностых). Симона родила футболисту трех детей: в августе 2001-го на свет появился Луис, в сентябре 2002-го — Эмилио, а в марте 2005-го — Йорди.

Справка

Михаэль Баллак родился 26 сентября 1976 года в Гёрлице — в бывшей ГДР, части будущей объединенной Германии, социалистического государства, которое с 1949-го по 1990-й год существовало фактически как протекторат Советского Союза.

Баллак провел карьеру в пяти клубах: «Кемницере» (1995—1997), «Кайзерслаутерне» (1997—1999), «Байере 04» (1999—2002, 2010—2012), «Баварии» (2002—2006) и «Челси» (2006—2010).

Среди главных достижений футболиста: титул чемпиона Германии с «Кайзерслаутерном» (1997/98), три победы в Бундеслиге в составе «Баварии», чемпионство АПЛ с «Челси» (2009/10) и выход в финал ЧМ-2002 со сборной Германии.

В 2002 году Баллак был признан лучшим полузащитником года по версии УЕФА.