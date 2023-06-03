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18:18 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Гомеля» выиграли у «Белшины» в чемпионате Беларуси

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня проходят очередные встречи 11-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гомель
БелшинаЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
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Источник: ФК "Гомель"

В первой из них футболисты «Гомеля» победили на своем поле бобруйскую «Белшину» со счетом 2:0. Оба мяча хозяева забили в первой половине игры — на 9-й минуте отличился Александр Ануфриев, а незадолго до перерыва Илья Алексиевич установил окончательный результат.

Позже футболисты «Сморгони» встретятся со столичным «Энергетиком-БГУ», а в Жодино «Торпедо-БелАЗ» встретится с солигорским «Шахтером». Вчера два стартовых поединка завершились с одинаковым результатом — 1:0. Так «Славия» обыграла в Мозыре новополоцкий «Нафтан», а в Бресте местное «Динамо» было сильнее гостей из «Минска».

Завтра пройдут заключительные игры. В Молодечно «Ислочь» встретится с гродненским «Неманом», а футболисты «Слуцка» примут у себя дома борисовский БАТЭ. Минское «Динамо» пропускает этот тур.

Положение в лидирующей группе: «Динамо» (Минск) — 25 очков (10 матчей), «Торпедо-БелАЗ» — 21 (9), «Неман» — 20 (9), «Славия» — 17 (10). Внизу турнирной таблицы «Шахтер», «Энергетик-БГУ» и «Белшина». Список лучших бомбардиров возглавляет нападающий «Шахтера» Егор Карпицкий, в активе которого 10 забитых мячей.

Гомель
2:0
Первый тайм: 0:0
Белшина
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