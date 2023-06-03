Футболисты «Гомеля» выиграли у «Белшины» в чемпионате Беларуси

Источник: ФК "Гомель"

В первой из них футболисты «Гомеля» победили на своем поле бобруйскую «Белшину» со счетом 2:0. Оба мяча хозяева забили в первой половине игры — на 9-й минуте отличился Александр Ануфриев, а незадолго до перерыва Илья Алексиевич установил окончательный результат.

Позже футболисты «Сморгони» встретятся со столичным «Энергетиком-БГУ», а в Жодино «Торпедо-БелАЗ» встретится с солигорским «Шахтером». Вчера два стартовых поединка завершились с одинаковым результатом — 1:0. Так «Славия» обыграла в Мозыре новополоцкий «Нафтан», а в Бресте местное «Динамо» было сильнее гостей из «Минска».

Завтра пройдут заключительные игры. В Молодечно «Ислочь» встретится с гродненским «Неманом», а футболисты «Слуцка» примут у себя дома борисовский БАТЭ. Минское «Динамо» пропускает этот тур.