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14:19 (мск), источник: Vesti.kz

«Я редко перехожу на личности, но …». В «Актобе» недовольны одним из лучших бомбардиров КПЛ

Несмотря на победу «Актобе» над «Шахтером», в стане западно-казахстанского клуба есть игроки, которые получают публичную критику от Андрея Карповича. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о положении Андрия Филипповича, чья эффективность по сравнению с прошлым годом заметно снизилась.

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Источник: ФК "Актобе"

Переход хорватского игрока в «Актобе» изначально был овеян странным диалогом, ведь в прошлом году клуб опровергал интерес к Андрия, а он сам позже заявил, что никогда не наденет красно-белую майку. Однако, в итоге этот союз сложился.

Филиппович стал одним из больших зимних трансферов «Актобе» и на старте сезона оправдывал вложения. Хорват оформил дубль в матче с «Астаной» и сделал еще три ассиста в пяти стартовых турах. Но затем все сломалось. С середины апреля у Филипповича ни одного результативного действия и всего одна игра в которой он вышел в стартовом составе.

Став регулярным игроком скамейки, ершистый балканец на днях опубликовал пост, намекающий на его статус в команде: «Если кто-то не уважает ваше качество, это их потеря, а не ваша. Знайте себе цену и двигайтесь дальше…». Позже эта запись была удалена, а сам Андрия опроверг информацию о том, что он хочет уйти.

Однако, есть и обратная сторона, так главный тренер «Актобе» Андрея Карпович заявил, что недоволен игрой Филипповича: «Я редко перехожу на личности, но здесь это необходимою Мы ждем от Филипповича и Жумабека гораздо большего».

Источник: ФК "Актобе"

Претензии Карповича вполне обоснованы. Филиппович приобретался как игрок для основы, но по сравнению с периодом в «Атырау» (где он стал одним из лучших бомбардиров КПЛ), его показатели упали в несколько раз. Например, в прошлом году, после тех же 12 туров у хорвата было девять голов и три ассиста, а сейчас в сумме всего пять результативных действий.
В момент отсутствия Уго Видемона, именно на Филипповича возлагали большие надежды, поскольку он достаточно опытный (в отличие от того же Самородова) игрок, но пока Андрия проваливает свой этап в «Актобе».

Показательно, что в недавнем матче с «Шахтером» Карпович доверил позиции в атаке Бауыржану Байтане и Арману Кенесову, а не легионеру Филипповичу. И дальше Андрия, возможно, будет еще сложнее, поскольку скоро открывается летнее трансферное окно и «Актобе» почти наверняка выйдет на рынок в поисках усиления. В частности, есть слухи об интересе к Дарко Зоричу, а это игрок такого же типажа и амплуа, что и Филиппович. При этом, известно, что Карпович всегда высоко котировал Зорича и даже забирал его из «Окжетпеса» в «Кызыл-Жар».

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