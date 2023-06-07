Появился рейтинг самых дорогих футболистов чемпионата Казахстана

Так, гамбийский форвард «Астаны» Дембо Дарбо, который пока не может адаптироваться в чемпионате Казахстана после успеха в Беларуси и недолгого виража в ОАЭ, потерял в стоимости 700 тысяч евро и стал главным неудачником обновления, но это не помешало ему сохранить за собой лидирующую позицию в рейтинге самых дорогих игроков на отметке 1,8 миллиона евро.
При этом главным победителем обновления стал форвард «Актобе» Максим Самородов. Молодой нападающий в текущем сезоне продолжает показывать качественный футбол, как появляясь в старте, так и выходя на поле по ходу игры. Совокупность факторов привела к увеличению рыночной стоимости игрока с 450 до 700 тысяч евро, что помогло ему стать самым дорогим игроком актюбинцев.
Самые дорогие игроки казахстанской премьер-лиги:
Дембо Дарбо («Астана») — 1,8 миллиона евро (-700 тысяч);
Макс Эбонг («Астана») — 1,2 миллиона евро;
Игорь Сергеев («Тобол») — 1,2 миллиона евро (-200 тысяч);
Алекса Аманович («Астана») — 1 миллион евро (+200 тысяч);
Бобир Абдихоликов («Ордабасы») — 1 миллион евро;
Ауро («Ордабасы») — 1 миллион евро;
Вараздат Ароян («Астана») — 1 миллион евро;
Абат Аймбетов («Астана») — 900 тысяч евро (+100 тысяч);
Камо Оганесян («Астана») — 900 тысяч евро (-100 тысяч);
Асхат Тагыберген («Ордабасы») — 850 тысяч евро (+100 тысяч);
Максим Самородов («Актобе») — 700 тысяч евро (+250 тысяч);
Артур Шушеначев («Кайрат») — 700 тысяч евро (+100 тысяч);
Пернамбуко («Кызыл-Жар») — 700 тысяч евро (+200 тысяч);
Темирлан Ерланов («Ордабасы») — 700 тысяч евро (+100 тысяч);
Алибек Касым («Актобе») — 650 тысяч евро (+100 тысяч);
Эльхан Астанов («Астана») — 600 тысяч евро;
Мамаду Мбодж («Ордабасы») — 600 тысяч евро (+150 тысяч);
Сергей Малый («Ордабасы») — 600 тысяч евро (-150 тысяч);
Игорь Шацкий («Шахтер») — 600 тысяч евро.