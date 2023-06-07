Появился рейтинг самых дорогих футболистов чемпионата Казахстана

Источник: ФК "Астана"

Так, гамбийский форвард «Астаны» Дембо Дарбо, который пока не может адаптироваться в чемпионате Казахстана после успеха в Беларуси и недолгого виража в ОАЭ, потерял в стоимости 700 тысяч евро и стал главным неудачником обновления, но это не помешало ему сохранить за собой лидирующую позицию в рейтинге самых дорогих игроков на отметке 1,8 миллиона евро.

При этом главным победителем обновления стал форвард «Актобе» Максим Самородов. Молодой нападающий в текущем сезоне продолжает показывать качественный футбол, как появляясь в старте, так и выходя на поле по ходу игры. Совокупность факторов привела к увеличению рыночной стоимости игрока с 450 до 700 тысяч евро, что помогло ему стать самым дорогим игроком актюбинцев.

Самые дорогие игроки казахстанской премьер-лиги: