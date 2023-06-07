«Кызыл-Жар» и «Ордабасы» определили полуфиналиста Кубка Казахстана
«Ордабасы» вышел в ½ финала Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ордабасы
Кызыл-Жар
Встреча шымкентского клуба и «Кызыл-Жара» в Петропавловске завершилась минимальное победой хозяев, что впрочем не спасло их.
На 73-й минуте единственный гол во встрече забил Младен Веселинович. Уже в компенсированное время еще одно взятие ворот в исполнении «Кызыл-Жара» было отменено из-за офсайда.
Отметим, что в первой игре «Ордабасы» одержал победу со счетом 2:0.