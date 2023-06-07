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16:20 (мск), источник: Vesti.kz

«Кызыл-Жар» и «Ордабасы» определили полуфиналиста Кубка Казахстана

«Ордабасы» вышел в ½ финала Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ордабасы
Кызыл-Жар
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Источник: ФК "Ордабасы"

Встреча шымкентского клуба и «Кызыл-Жара» в Петропавловске завершилась минимальное победой хозяев, что впрочем не спасло их.

На 73-й минуте единственный гол во встрече забил Младен Веселинович. Уже в компенсированное время еще одно взятие ворот в исполнении «Кызыл-Жара» было отменено из-за офсайда.

Отметим, что в первой игре «Ордабасы» одержал победу со счетом 2:0.

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