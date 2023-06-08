Бывшего футболиста «Спартака» Гаврилова перевели в общую палату после операции

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Чемпиона СССР по футболу 1979 года в составе московского «Спартака» Юрия Гаврилова перевели в общую палату после проведенной операции. Об этом ТАСС в четверг сообщил его сын Василий Гаврилов.

«Сегодня Юрия Васильевича перевели в общую палату, состояние стабильное, — сказал Василий Гаврилов. — Операция вчера прошла успешно, сейчас у него реабилитация, от 5 до 10 дней он будет в больнице. Он пока говорит так же плохо. Но он через нянечку в палате передал, что с ним все в порядке».

Юрий Гаврилов был госпитализирован 30 мая после инсульта. 7 июня Василий Гаврилов сообщил, что его отцу провели операцию на сонной артерии.