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12:50 (мск), источник: ТАСС

Бывшего футболиста «Спартака» Гаврилова перевели в общую палату после операции

Состояние чемпиона СССР стабильное.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Чемпиона СССР по футболу 1979 года в составе московского «Спартака» Юрия Гаврилова перевели в общую палату после проведенной операции. Об этом ТАСС в четверг сообщил его сын Василий Гаврилов.

«Сегодня Юрия Васильевича перевели в общую палату, состояние стабильное, — сказал Василий Гаврилов. — Операция вчера прошла успешно, сейчас у него реабилитация, от 5 до 10 дней он будет в больнице. Он пока говорит так же плохо. Но он через нянечку в палате передал, что с ним все в порядке».

Юрий Гаврилов был госпитализирован 30 мая после инсульта. 7 июня Василий Гаврилов сообщил, что его отцу провели операцию на сонной артерии.

Гаврилову 70 лет. В разные годы он на позиции полузащитника выступал за московские «Динамо», «Спартак», «Локомотив», «Искру», «Асмарал», финский «Джаз», краснознаменский «Интеррос», молдавские клубы «Агро», «Спуманте» и «Конструкторул», днепропетровский «Днепр». Гаврилов является бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года. После завершения карьеры игрока Гаврилов возглавлял новосибирский клуб «Чкаловец-Олимпик», «Мострансгаз», а также сборную Демократической Республики Конго. Также он был тренером в раменском «Сатурне», молдавских «Агро» и «Конструкторуле», российских «Мострансгазе» и «Торпедо-Металлурге».

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