Подробности перехода Месси в MLS: зарплата от Apple и возможность инвестировать

Мечтал вернуться в «Барселону», но решил уберечь семью от нападок СМИ

В минувшие дни вокруг Месси была масса слухов. После объявления о его уходе из «Пари Сен-Жермен» журналисты озвучили три варианта продолжения карьеры аргентинца. Первым была «Барселона», намеревавшаяся вернуть Лионеля. Вторым назывался саудовский «Аль-Хиляль», который предлагал нападающему двухлетний контракт на €1,2 млрд. Но игрок предпочел третий вариант — «Интер Майами».

Лионель дал большое интервью изданию Mundo Deportivo, где объяснил свой выбор. По словам 35-летнего игрока, его мечтой было возвращение в «Барселону». Но клуб в итоге так и не сделал ему официальное предложение, ограничившись лишь разговорами с футболистом.

«С президентом клуба Жоаном Лапортой я говорил всего один или два раза. Все основное общение происходило с Хави (главным тренером. — Forbes.Спорт). Но правда в том, что мы даже не говорили о контракте. “Барселона” сделала мне предложение только на словах, никаких бумаг или официальных документов не было. Если бы дело было в деньгах, то я поехал бы в Саудовскую Аравию. Я хотел вернуться, но не был готов проходить через то, с чем столкнулся во время ухода из клуба», — сказал Месси.

Аргентинец добавил, что в 2021 году испанская пресса сделала его «плохим парнем». Ложь и слухи в СМИ тяжело переживала семья игрока. А в свете финансовых проблем «Барселоны», которой пришлось бы продавать футболистов ради возвращения Месси, ему не хотелось вновь сталкиваться с осуждением. Потому и было принято решение перебраться в Америку, где родные Лионеля будут в стороне от такого давления.

Месси будут платить Apple и Adidas

Ни Лионель, ни «Интер Майами» не раскрывали подробности соглашения, но информация успела просочиться в прессу. Сообщается, что контракт аргентинца с клубом будет подписан на три года. У Месси будет возможность уйти свободным агентом по окончании любого сезона. Этот пункт позволит игроку вернуться в «Барселону», если в клубе в ближайшее время наладится финансовое состояние.

Месси будет зарабатывать €50 млн в год в «Интере», но у него появятся и другие источники дохода в Америке. По информации The Athletic, аргентинца удалось переманить в команду Major League Soccer (MLS) благодаря содействию Apple и Adidas. Первые с 2023 года стали основным вещателем лиги. Компания предложила Лионелю часть прибыли от выручки, которую принесут новые подписчики MLS Season Pass — абонемента на эксклюзивные трансляции всех матчей сезона. Матчи лиги официально можно увидеть только на этом сервисе, а после перехода звездного игрока число зрителей точно возрастет.

Adidas является одним из крупнейших спонсоров MLS, к тому же уже несколько лет имеет личный контракт с Месси. Но теперь у аргентинца будет новое соглашение с фирмой. Компания будет перечислять футболисту определенный процент от доходов, связанных с его переходом в «Интер Майами».

Станет больше зарабатывать и новый клуб Лионеля. Контракт аргентинца будет действовать с начала июля, а его дебютный матч придется на 21-е число. В этот день «Интер Майами» на домашней арене сыграет с «Крус Асулем» в рамках Кубка лиг, в котором участвуют американские, канадские и мексиканские клубы. После объявления о переходе цены на билеты поднялись с $29 до $467, нет гарантий, что не вырастут еще.

Трансфер Месси тут же повлиял на популярность его новой команды. До новостей о переходе на страницу «Интера Майами» в Instagram (соцсеть принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) было подписано 1,1 млн человек. Теперь же количество увеличилось до 4,9 млн. При этом от аккаунта «Пари Сен-Жермен» отписалось более миллиона пользователей после ухода Лионеля.

Лионель может связать свое будущее с «Интер Майами» не только на предстоящие три года. Издание The New York Times сообщило, что владельцы команды пообещали Месси долю собственности в клубе по завершении игровой карьеры.