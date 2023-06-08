Дебютант РПЛ объявил о первом трансфере
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. «Балтика» подписала контракт с португальским футболистом Жуаном Ламейрой, сообщается в официальном Telegram-канале калининградского клуба.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. «Балтика» подписала контракт с португальским футболистом Жуаном Ламейрой, сообщается в официальном Telegram-канале калининградского клуба.
Соглашение с 24-летним опорным полузащитником рассчитано на три сезона. Португалец стал первым новичком «Балтики» в летнее трансферное окно.
Ламейра провел пять сезонов в системе «Порту», после чего на протяжении двух лет играл за «Торренсе» во втором по силе португальском дивизионе. В завершившемся сезоне на его счету 35 матчей, в которых он забил один мяч и отдал три голевые передачи.
Ламейра является победителем юношеского первенства Европы (игроки не старше 17 лет) 2016 года в составе сборной Португалии.
«Балтика» по итогам сезона заняла второе место в таблице Первой лиги и пробилась в РПЛ.