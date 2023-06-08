Дебютант РПЛ объявил о первом трансфере

Ламейра провел пять сезонов в системе «Порту», после чего на протяжении двух лет играл за «Торренсе» во втором по силе португальском дивизионе. В завершившемся сезоне на его счету 35 матчей, в которых он забил один мяч и отдал три голевые передачи.