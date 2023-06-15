Глава «Зенита»: в нашем футболе будет лучше, чем в 2008. Нас вернут, а мы себя покажем

«Будет ли в российском футболе что-то лучше, что было в 2008 году? Будет обязательно. Надо немного подождать. Во-первых, нас должны вернуть, а мы себя покажем», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.