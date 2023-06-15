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19:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Глава «Зенита»: в нашем футболе будет лучше, чем в 2008. Нас вернут, а мы себя покажем

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в преддверии ретроматча между сборной России и сине-бело-голубыми выразил мнение о будущем отечественного футбола.

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Источник: РИА "Новости"

«Будет ли в российском футболе что-то лучше, что было в 2008 году? Будет обязательно. Надо немного подождать. Во-первых, нас должны вернуть, а мы себя покажем», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, ретроматч между «Зенитом» и сборной России пройдёт в четверг, 15 июня, в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума и будет приурочен к 15‑летию победы сине‑бело‑голубых в Кубке УЕФА и бронзовым медалям национальной команды на Евро‑2008. Начало встречи — в 20:00 мск.

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