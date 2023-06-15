«Зенит» забил сборной России, как в 2008-м в Кубке УЕФА. А гол Алдонина — хит ретроматча

В Санкт-Петербурге состоялся очередной крутой ретроматч с участием бывших звёзд нашего футбола. Это встреча была посвящена 15-летию бронзы сборной России на Евро-2008 и победы «Зенита» в Кубке УЕФА. На поле «Газпром Арены» вышли герои тех турниров, кроме того, составы команд усилили игроки национальной команды и сине-бело-голубых других периодов.

Руководили сборной и «Зенитом» российские тренерские штабы. К сожалению, Гуса Хиддинка и Дика Адвоката болельщики не увидели. Вот как выглядели составы команд:

Сборная России: Владимир Габулов, Роман Шишкин, Денис Колодин, Ренат Янбаев, Евгений Алдонин, Андрей Каряка, Игорь Семшов, Дмитрий Аленичев, Динияр Билялетдинов, Егор Титов, Дмитрий Кириченко.

Запасные: Иван Саенко, Александр Мостовой, Александр Самедов, Владимир Быстров. Тренеры — Александр Бородюк и Игорь Корнеев.

«Зенит»: Вячеслав Малафеев, Алексей Игонин, Милан Вьештица, Юрий Жирков, Роман Широков, Константин Зырянов, Игорь Денисов, Валерий Цветков, Виктор Файзулин, Андрей Аршавин, Павел Погребняк.

Запасные: Дмитрий Бородин, Олег Власов, Максим Астафьев, Владислав Радимов, Константин Лобов, Константин Коноплёв, Александр Горшков. Тренер — Анатолий Давыдов.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=556bb2dba3719558&partner_ext=173&place_id=222&oid=-16824047&hd=2&id=456251275&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Трибуны «Газпром Арены» разогрел Дима Билан, спевший «Невозможное возможно». Потом огня дали и футболисты. Кажется, для Аршавина, Аленичева и других вчерашних звёзд действительно нет ничего невозможного даже в этом возрасте. «Старички» включили очень неплохие скорости. Зырянов удачно пошутил в интервью в прямом эфире на «Матч ТВ»: «Смотрели финал Лиги чемпионов? Скорости с нашими не сравнятся!».

Поначалу заметным преимуществом владел «Зенит». Аршавин, Денисов, Широков и Зырянов комбинировали, как в 2008-м. Именно Аршавин нанёс первый удар по воротам, а потом вообще едва не забил ударом головой после игры на опережение. Самый яркий игрок «Зенита» и сборной России тех лет был очень заряжен! Другие тоже ног не убирали. Денисов летел в жёсткий подкат против Аленичева, Каряка грубовато встречал того же Аршавина. Бурную реакцию болельщиков спровоцировало и единоборство Каряки с Погребняком в штрафной Габулова. Центрфорвард «Зенита» решил сыграть на результат и красиво упал на пенальти, но судья Алексей Николаев даже без VAR разобрался в эпизоде.

Мало-помалу сборная России выровняла игру. Аленичев пытался придумывать знаменитые спартаковские «стеночки», а Каряка напомнил, что обладал сумасшедшим ударом. Полузащитник выстрелил метров с 30, и быть бы красивейшему голу, если бы голкипер Малафеев не дотянулся до мяча и не перевёл его штангу. Всё как в лучшие годы! Тем временем на скамейке запасных чуть ли не в обнимку сидели Широков и комментатор Виктор Гусев и с улыбками обсуждали легендарную фразу журналиста из 2008-го: «Роман — не игрок уровня сборной». Тогда это прозвучало обидно, зато теперь есть что вспомнить и посмеяться.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=c05c2b5408c89be7&partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456252642&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

К перерыву команды чуть-чуть подсели, но, отдохнув 15 минут, легенды со свежими силами полетели в атаку. Прежде всего «Зенит». Жирков развлекал зрителей фирменным жонглированием мяча головой, а Аршавин снова включил режим гения. Например, в эпизоде, когда Андрей ушёл от двоих и разогнал атаку передачей на Жиркова, который, кстати, мог бы сегодня играть и за сборную России. В 2008-м Юрий ещё не ассоциировался с «Зенитом». Тот момент завершился ударом Широкова и, возможно, неназначенным пенальти. Мяч попал в руку Каряке.

Тем удивительнее, что по такой игре забила сборная России. Алдонин здорово приложился по мячу из-за штрафной, а голкипер Бородин, поменявший Малафеева, не выручил. По тому, как одни радовались голу, а другие огорчались, чувствовалось, что обе команды очень хотят победить. Большие игроки остаются большими и после ухода из профессионалов.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=94abc7616e93b32c&partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456252644&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Поразительно, что темп игры и на последних минутах оставался достаточно высоким. Вероятно, по качеству футбола это был лучший из ретроматчей. «Зенит» провёл несколько быстрых атак после переходов мяча, и одна из них в концовке всё же завершилась голом сине-бело-голубых. Денисов, Широков и Погребняк достали откуда-то из архивов памяти ещё одну комбинацию из 2008-го, а лучший бомбардир того Кубка УЕФА здорово сыграл на опережение.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=348cce27f9112323&partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456252645&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.