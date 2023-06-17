Александр Кержаков подписал контракт со «Спартаком» из Суботицы по схеме «1+1»

По информации Sport24, Кержаков подписал контракт с сербским клубом по схеме «1+1».

В минувшем сезоне «Спартак» занял 10-е место в чемпионате Сербии. Последним местом работы Кержакова была кипрская «Кармиотисса», которую он покинул в начале апреля.