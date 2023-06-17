Александр Кержаков подписал контракт со «Спартаком» из Суботицы по схеме «1+1»
Российский тренер Александр Кержаков возглавил «Спартак» из Суботицы.
Российский тренер Александр Кержаков возглавил «Спартак» из Суботицы.
По информации Sport24, Кержаков подписал контракт с сербским клубом по схеме «1+1».
В минувшем сезоне «Спартак» занял 10-е место в чемпионате Сербии. Последним местом работы Кержакова была кипрская «Кармиотисса», которую он покинул в начале апреля.
Напомним, что с 2015 по 2017 год «Спартак» тренировал другой российский тренер Андрей Чернышов.