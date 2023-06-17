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00:46 (мск), источник: Sport24

Александр Кержаков подписал контракт со «Спартаком» из Суботицы по схеме «1+1»

Российский тренер Александр Кержаков возглавил «Спартак» из Суботицы.

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Источник: РИА "Новости"

По информации Sport24, Кержаков подписал контракт с сербским клубом по схеме «1+1».

В минувшем сезоне «Спартак» занял 10-е место в чемпионате Сербии. Последним местом работы Кержакова была кипрская «Кармиотисса», которую он покинул в начале апреля.

Напомним, что с 2015 по 2017 год «Спартак» тренировал другой российский тренер Андрей Чернышов.

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