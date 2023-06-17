Луис Фелипе Сколари возобновил карьеру и возглавил «Атлетико Минейро»

Отмечается, что срок соглашения с главным тренером рассчитан до декабря 2024 года.

Предыдущим клубом 74-летнего тренера был бразильский «Атлетико Паранаэнсе», который он покинул в 2022 году. Сразу после этого, в ноябре 2022 года, Сколари объявил о завершении тренерской карьеры.