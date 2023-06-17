Сербский футбольный клуб «Спартак» объявил о назначении Кержакова главным тренером

ТАСС, 17 июня. Россиянин Александр Кержаков стал главным тренером сербского футбольного клуба «Спартак» из города Суботица. Об этом в субботу сообщает пресс-служба команды.

Соглашение со специалистом рассчитано на один год с опцией продления на один сезон.

Последним местом работы Кержакова был кипрский клуб «Кармиотисса», который он тренировал с 8 февраля по 1 апреля нынешнего года. Под его руководством команда одержала две победы, один раз сыграла вничью и потерпела четыре поражения.

Кержакову 40 лет, под его руководством «Пари Нижний Новгород» в сезоне-2021/22 занял 11-е место в чемпионате России. Ранее специалист возглавлял томскую «Томь». В период игровой карьеры Кержаков выступал за петербургский «Зенит», московское «Динамо», испанскую «Севилью» и швейцарский «Цюрих». Вместе с «Зенитом» футболист стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и дважды — суперкубка страны. В составе «Севильи» россиянин выиграл Кубок УЕФА, стал обладателем Кубка Испании и суперкубка страны.