Сербский футбольный клуб «Спартак» объявил о назначении Кержакова главным тренером
Контракт с российским специалистом рассчитан на один год с опцией продления на один сезон.
Контракт с российским специалистом рассчитан на один год с опцией продления на один сезон.
ТАСС, 17 июня. Россиянин Александр Кержаков стал главным тренером сербского футбольного клуба «Спартак» из города Суботица. Об этом в субботу сообщает пресс-служба команды.
Соглашение со специалистом рассчитано на один год с опцией продления на один сезон.
Последним местом работы Кержакова был кипрский клуб «Кармиотисса», который он тренировал с 8 февраля по 1 апреля нынешнего года. Под его руководством команда одержала две победы, один раз сыграла вничью и потерпела четыре поражения.
Кержакову 40 лет, под его руководством «Пари Нижний Новгород» в сезоне-2021/22 занял 11-е место в чемпионате России. Ранее специалист возглавлял томскую «Томь». В период игровой карьеры Кержаков выступал за петербургский «Зенит», московское «Динамо», испанскую «Севилью» и швейцарский «Цюрих». Вместе с «Зенитом» футболист стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и дважды — суперкубка страны. В составе «Севильи» россиянин выиграл Кубок УЕФА, стал обладателем Кубка Испании и суперкубка страны.
В прошедшем сезоне «Спартак» занял 13-е место в турнирной таблице чемпионата Сербии и был вынужден выступать в группе вылета. По ее итогам команда расположилась на общей 10-й позиции национального первенства и сумела сохранить прописку в высшем дивизионе страны.