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21:20 (мск), источник: ТАСС

Футболистки «Зенита» обыграли ЦСКА и стали обладательницами Суперкубка России

Петербурженки оказались точнее в серии пенальти.

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Источник: https://vk.com/zenit

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» обыграл в серии пенальти московский ЦСКА в матче за Суперкубок России по футболу среди женских команд. Встреча прошла в субботу на «ВЭБ-Арене» в Москве.

Основное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти точнее оказались футболистки «Зенита» — 5:4. В составе победившей команды гол забила Екатерина Пантюхина (71-я минута). У ЦСКА отличилась Екатерина Братко (79).

Матч между «Зенитом» и ЦСКА стал первым в истории российского женского футбола, на котором работала система видеоассистента рефери (VAR). Главным арбитром VAR была Анастасия Пустовойтова, ее ассистентом — Екатерина Курочкина.

Суперкубок России среди женских команд проводился в третий раз. Ранее трофей дважды выигрывал московский «Локомотив».

По итогам прошедшего сезона «Зенит» стал чемпионом России, ЦСКА выиграл кубок страны, обыграв в финале команду из Санкт-Петербурга.

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