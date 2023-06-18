Мамаев объяснил отказ открывать футбольную академию в России

Экс-спортсмен отметил, что принял это решение из-за высокой конкуренции между академиями в России. «ЦСКА, “Спартак”, “Локомотив”, “Краснодар”, “Динамо”, “Чертаново” — это бренды. Ну вот кому будет интересна академия Павла Мамаева, когда есть такие глыбы?» — пояснил он, добавив, что в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) нет настолько профессиональных школ, чтобы его заведение значительно уступало им по уровню.

Мамаев также рассказал, как продвигается работа в его академии в ОАЭ. «Сейчас договорились о том, чтобы наши воспитанники могли ездить на стажировки в клубы Франции, ведем переговоры с бельгийскими клубами, чтобы на 3−4 недели отправлять наших детей на просмотр», — добавил он.