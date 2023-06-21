У Месси проблемы с переездом в США. «Интер Майами» явно поспешил с анонсом трансфера

Лионель Месси в следующем сезоне будет выступать в МЛС. Или это ещё не точно? В начале июня соцсети «Интер Майами» уже анонсировали переход легендарного аргентинца. Но не всё так просто. Месси ещё не подписал контракт с новым клубом!

В МЛС признали, что объявление «Интер Майами» о трансфере Месси стало неожиданностью. В сообщении руководство лиги отметило, что работа по завершению официального соглашения с Лионелем всё ещё продолжается. Главная причина проблем — сложный характер контракта.

В МЛС футболисты заключают контракты не с клубами, а с самой лигой. А соглашение с Месси включает в себя процент от прибыли с новых подписчиков Apple TV+ (официальный вещатель МЛС) и от продаж продуктов adidas, а также от прочих маркетинговых активностей. Плюс ко всему контракт Месси подразумевает, что Лео сможет приобрести любой клуб МЛС по окончании карьеры. Согласование всех вопросов по соглашению Лео занимает время. Это не значит, что переход сорвётся, но «Интер Майами» всё же поспешил с анонсом.

Если же Месси всё же официально станет игроком клуба из штата Флорида, то заработает $ 150 млн за контракт сроком на 2,5 года (плюс опцион на один год). Трансферное окно в МЛС открывается 5 июля, так что раньше Лео дебютировать за новый клуб не сможет. Первая игра Лео за «Интер Майами», вероятно, состоится 21 июля. В этот день пройдёт встреча в рамках Кубка лиги с «Крус Асуль».

Кстати, сам Месси не особо рвался в США. Его приоритетом оставалась «Барселона», однако из-за финансовых проблем каталонцев аргентинец решил перебраться в МЛС.

«Всё хорошо. Изначально у меня были другие планы. Но я доволен конечным решением и рад предстоящему вызову. Это был важный шаг, я понимал это», — отмечал Лео.

Что ещё влияет на задержку в подписании контракта?

Также на сделке сказываются и внутренние проблемы «Интер Майами». Клуб совершенно не готов к тому, чтобы в его составе выступал один из лучших игроков в истории. Например, стадион команды вмещает всего 18 тысяч человек и нуждается в обновлении (руководство уже занимается этим вопросом). Также у «Интера» скромные расходы на поездки, отели, чартерные рейсы и так далее. Необходимо менять логистику под Лео.

Присутствие величайшего игрока в мире очень важно для нашей лиги и футбольной экосистемы США. Месси приедет в нашу страну, чтобы выигрывать трофеи и делать разницу. Думаю, мы с партнёрами по лиге обязаны воспользоваться моментом. Когда мы говорим о спорте в США, всегда будет «до и после Месси», — отмечал президент «Интер Майами» Хорхе Мас.

Также руководитель клуба сообщил, что команду после трансфера Месси пополнят от трёх до пяти новичков. Ранее мы уже рассказывали о текущем положении дел «Интер Майами», но вкратце напомним: самый дорогой футболист в составе — форвард Джозеф Мартинес (€ 4 млн), а клуб занимает последнее, 15-е место в Восточной конференции МЛС.

Для исправления ситуации, помимо Месси, в «Интер Майами» едет Херардо Мартино. По информации журналиста Сесара Луиса Мерло, аргентинский тренер возглавит команду в начале июля после решения вопросов с рабочей визой в США. Ранее Месси играл под руководством Мартино в «Барселоне» (2013−2014) и сборной Аргентины (2014−2016). Лео называл Херардо одним из кумиров детства.

Ждём официального объявления о переходе Месси в «Интер Майами». Удивительная ситуация, когда целая лига работает над тем, чтобы оформить контракт футболиста. Футболиста, который по масштабу больше всех клубов МЛС.