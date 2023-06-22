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16:32 (мск), источник: Коммерсантъ

«Амкар» покинули шесть игроков

Существенные изменения произошли в составе ведущей футбольной команды региона.

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Как сообщает пресс-служба клуба «Амкар Пермь», у шести игроков закончилось действие контрактов. Продлевать соглашение не стали, и команду покидают Максим Седов, Андрей Придюк, Тимур Абдрашитов, Андрей Козлов, Евгений Ситников и Роман Симонов. Футболисты продолжат карьеру в других командах.

Напомним, что «Амкар» начал подготовку к новому сезону 15 июня, а свой первый официальный поединок проведет 16 июля в Челябинске.

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