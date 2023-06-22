«Амкар» покинули шесть игроков

Как сообщает пресс-служба клуба «Амкар Пермь», у шести игроков закончилось действие контрактов. Продлевать соглашение не стали, и команду покидают Максим Седов, Андрей Придюк, Тимур Абдрашитов, Андрей Козлов, Евгений Ситников и Роман Симонов. Футболисты продолжат карьеру в других командах.



Напомним, что «Амкар» начал подготовку к новому сезону 15 июня, а свой первый официальный поединок проведет 16 июля в Челябинске.