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18:11 (мск), источник: ТАСС

Дюков заявил, что опция перехода РФС в Азию по-прежнему существует

Глава Российского футбольного союза отметил, что в настоящее время продолжаются консультации с Союзом европейских футбольных ассоциаций.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Переход Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC) по-прежнему возможен, несмотря на продолжающиеся консультации с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом в четверг на пресс-конференции по итогам заседания исполкома РФС заявил президент организации Александр Дюков.

«Что касается возможного перехода в Азию, у нас продолжаются консультации с УЕФА. Мы договорились до достижения договоренностей не комментировать. Соответствующая опция существует», — сказал Дюков.

В феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце ноября Дюков заявил, что РФС рассмотрит вопрос о возможном переходе в AFC. 30 декабря РФС инициировал создание рабочей группы для взаимодействия с УЕФА и другими организациями по поводу возвращения отечественных клубов и сборных к участию в официальных турнирах, обсуждение идеи перехода в AFC было приостановлено.

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