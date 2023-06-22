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19:54 (мск), источник: Sport24

В РФС сообщили о взятии курса на импортозамещение

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о сотрудничестве с Jogel в качестве экипировщика.

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Источник: РИА "Новости"

— Сегодня на конференции был стенд бренда Jogel, который теперь будет экипировать сборную. Почему был выбран именно этот бренд и велись ли переговоры с другими поставщиками?

— Переговоры велись и с другими компаниями, все их я называть не буду, чтобы никого не обидеть. Но по результатам неформального тендера мы приняли решение назначить официальным экипировщиком сборной Jogel.

— Значит ли это, что РФС взял полный курс на импортозамещение и помимо отечественного экипировщика будут другие российские компании в нашем футболе, например поставляющие спортивный инвентарь?

— Вообще компания Jogel производит как экипировку, так и мячи. Что касается импортозамещения, то этот путь взят. Это будет затрагивать области программного обеспечения и IT решений, которые применяются в футболе и важны для аналитики. На конференции как раз был слайд, посвященный отечественным решениям, позволяющим предоставить клубам и академиям соответствующую футбольную аналитику. Соответственно, компания «Русстат» производит продукт способный заменить цифровые решения InStat. Это один из примеров импортозамещения, — передает слова Дюкова корреспондент Sport24 Зарина Халимхонова.

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