В РФС сообщили о взятии курса на импортозамещение

— Сегодня на конференции был стенд бренда Jogel, который теперь будет экипировать сборную. Почему был выбран именно этот бренд и велись ли переговоры с другими поставщиками?

— Переговоры велись и с другими компаниями, все их я называть не буду, чтобы никого не обидеть. Но по результатам неформального тендера мы приняли решение назначить официальным экипировщиком сборной Jogel.

— Значит ли это, что РФС взял полный курс на импортозамещение и помимо отечественного экипировщика будут другие российские компании в нашем футболе, например поставляющие спортивный инвентарь?