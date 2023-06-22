Полузащитник сборной Казахстана покинет «Актобе»
Полузащитник сборной Казахстана Арман Кенесов уйдет из «Актобе», сообщает Meta-ratings.kz.
Актобе
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Полузащитник сборной Казахстана Арман Кенесов уйдет из «Актобе», сообщает Meta-ratings.kz.
Официально об этом будет объявлено в ближайшее время.
Главным претендентом на игрока является «Астана».
Отметим, что за «красно-белых» он выступал с прошедшего сезона. За сборную Казахстана Кенесов дебютировал в игре квалификации Евро-2024 против Сан-Марино (3:0). Ранее также выступал за родной «Иртыш» из Павлодара, российский «СКА-Хабаровск» и «Кайсар».