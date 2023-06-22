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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
21:17 (мск), источник: Vesti.kz

Полузащитник сборной Казахстана покинет «Актобе»

Полузащитник сборной Казахстана Арман Кенесов уйдет из «Актобе», сообщает Meta-ratings.kz.

Актобе
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Источник: ФК "Актобе"

Официально об этом будет объявлено в ближайшее время.

Главным претендентом на игрока является «Астана».

Отметим, что за «красно-белых» он выступал с прошедшего сезона. За сборную Казахстана Кенесов дебютировал в игре квалификации Евро-2024 против Сан-Марино (3:0). Ранее также выступал за родной «Иртыш» из Павлодара, российский «СКА-Хабаровск» и «Кайсар».

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