Полузащитник сборной Казахстана покинет «Актобе»

Официально об этом будет объявлено в ближайшее время.

Отметим, что за «красно-белых» он выступал с прошедшего сезона. За сборную Казахстана Кенесов дебютировал в игре квалификации Евро-2024 против Сан-Марино (3:0). Ранее также выступал за родной «Иртыш» из Павлодара, российский «СКА-Хабаровск» и «Кайсар».