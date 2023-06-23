«Амкар» начал подписывать новичков

Напомним, что список заявленного состава ограничен правилами.



В следующем сезоне честь футбольной Перми будет защищать Алексей Доля. Он игрок обороны, выступал за саратовский «Сокол» и ижевский «Зенит».



Контракты с «Амкаром» подписали также два атакующих футболиста: нападающий Иван Матюшенко и полузащитник Давид Папикян. Оба игрока в прошлом сезоне выступали за «Кубань-Холдинг» и стали лучшими бомбардирами команды. Матюшенко забил 11 голов, Папикян — 8.



Напомним, что в пермской команде лучшим снайпером сезона стал Александр Подбельцев, восемь раз поразивший ворота соперников.