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09:53 (мск), источник: Коммерсантъ

«Амкар» начал подписывать новичков

Трое молодых футболистов пополнили состав «Амкара». Все игроки выступали во второй лиге. Двое из них подпадают под категорию «лимитчиков» (им по 21 году), и это дает клубу право заявить еще одного, более взрослого футболиста.

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Напомним, что список заявленного состава ограничен правилами.

В следующем сезоне честь футбольной Перми будет защищать Алексей Доля. Он игрок обороны, выступал за саратовский «Сокол» и ижевский «Зенит».

Контракты с «Амкаром» подписали также два атакующих футболиста: нападающий Иван Матюшенко и полузащитник Давид Папикян. Оба игрока в прошлом сезоне выступали за «Кубань-Холдинг» и стали лучшими бомбардирами команды. Матюшенко забил 11 голов, Папикян — 8.

Напомним, что в пермской команде лучшим снайпером сезона стал Александр Подбельцев, восемь раз поразивший ворота соперников.

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