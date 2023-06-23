Суперзвезд ждет лимит жестче российского. Как устроен чемпионат Саудовской Аравии

2023-й в футболе уже можно смело назвать годом Саудовской Аравии. В эту страну на огромные контракты массово едут звёздные футболисты, и это неизбежно поднимет уровень популярности чемпионата. А что вообще нужно знать о саудовской лиге? Рассказываем самое главное.

Как устроен чемпионат Саудовской Аравии?

Сезон, как и в России, проходит в два круга по системе «осень-весна». Минувший розыгрыш стартовал 25 августа и завершился 31 мая. До недавнего времени в чемпионате участвовали 16 команд, но теперь всё изменилось. В прошлом году лига решила расшириться до 18 клубов — начиная с сезона-2023/2024. Переход провели элементарно: из чемпионата вылетели две команды, а повышение в классе получили четыре. Так что теперь вместо 30 туров участникам предстоит провести 34.

По итогам нового сезона команды, занявшие первое и второе места, отправятся в групповой этап азиатской Лиги чемпионов, а бронзовый призёр — в раунд плей-офф квалификации. Вылетят из лиги клубы, финишировавшие в нижней тройке.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=81451987b898de78&partner_ext=173&place_id=222&oid=-134705837&hd=2&id=456247153&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кстати, в Саудовской Аравии действует лимит на легионеров, причём более жёсткий, чем в России. Восемь легионеров в заявке на сезон — вот предел для каждого клуба, участвующего в чемпионате. Для сравнения: у нас можно вносить в список 14 иностранцев и выпускать одновременно восемь на поле.

Теперь про призовые. В прошлом сезоне ставший чемпионом «Аль-Иттихад» получил 5 млн саудовских риалов (более € 1,2 млн). За победу во втором национальном турнире — Кубке короля — платят сопоставимые деньги. Несколько лет назад сообщалось о призовых в 5,5 млн саудовских риалов (более € 1,3 млн) для победителя и в 4 млн риалов (€ 970 тыс.) для финалиста, однако с тех пор цифры могли измениться.

Уже известно, что призовые в чемпионате Саудовской Аравии вновь вырастут в новом сезоне. Связано это с поднявшимся интересом к турниру со стороны государства и с мощными инвестициями в топ-клубы страны. Правда, точные суммы пока не раскрыты.

Какие в Саудовской Аравии топ-клубы?

Рассмотрим четыре самых стабильных за последние годы.

«Аль-Наср»

Стоимость состава в прошлом сезоне: € 71,4 млн.

Звёзды: Криштиану Роналду, Андерсон Талиска, Давид Оспина, Луис Густаво.

Главный тренер: Динко Еличич.

Криштиану Роналду | Источник: Reuters

Начинаем с клуба, взорвавшего инфополе подписанием Криштиану Роналду. Сейчас именно у «Аль-Насра» самый дорогой состав в саудовской лиге. От второго места клуб отделяют € 30 млн — это как раз суммарная стоимость Роналду и Талиски (оба стоят по € 15 млн). А вот по титулам «Аль-Наср» второй. Клуб девять раз становился чемпионом Саудовской Аравии — в два раза меньше, чем «Аль-Хиляль». В последний раз команда брала титул в 2019 году и претендовала на победу в минувшем сезоне, но ставка на Роналду не сработала, и трофей ушёл к «Аль-Иттихаду».

А вот какая у «Аль-Насра» динамика в чемпионате за последние пять лет:

сезон-2018/2019: 1-е место;

сезон-2019/2020: 2-е место;

сезон-2020/2021: 6-е место;

сезон-2021/2022: 3-е место;

сезон-2022/2023: 2-е место.

«Аль-Хиляль»

Стоимость состава в прошлом сезоне: € 37,5 млн.

Звёзда: Мусса Марега.

Главный тренер: Эмилиано Диас.

Мусса Марега | Источник: AP 2022

Ещё недавно в список известных футболистов в составе «Аль-Хиляля» можно было бы включить Лусиано Вьетто и Одиона Игало, но оба нападающих покинули клуб по завершении минувшего сезона. Зато в ближайшее время, если верить инсайдерам, к команде присоединится Калиду Кулибали.

Хоть у «Аль-Хиляля» состав и в два раза дешевле, чем у «Аль-Насра», это не мешает ему оставаться абсолютным топом в лиге. Они с отрывом самый титулованный клуб Саудовской Аравии с 18 чемпионствами.

Лучше всего уровень «Аль-Хиляля» описывает динамика по сезонам:

сезон-2018/2019: 2-е место;

сезон-2019/2020: 1-е место;

сезон-2020/2021: 1-е место;

сезон-2021/2022: 1-е место;

сезон-2022/2023: 3-е место.

Вдобавок «Аль-Хиляль» остаётся самым титулованным клубом в азиатской Лиге чемпионов. Четыре победы, две из которых случились как раз в последние годы — в 2019-м и 2021-м.

«Аль-Иттихад»

Стоимость состава в прошлом сезоне: € 28,03 млн.

Звёзды: Карим Бензема, Н’Голо Канте, Элдер Кошта, Ахмед Хегази.

Главный тренер: Нуну Эшпириту Санту.

Карим Бензема | Источник: Reuters

А вот и клуб, поддержавший замашки «Аль-Насра» и превративший трансферное окно в безумие. Буквально в течение пары недель «Аль-Иттихад» забрал действующего обладателя «Золотого мяча» Карима Бензема и чемпиона мира 2018 года Н’Голо Канте, выписав обоим жирнющую зарплату. Клуб ещё недавно барахтался в середине таблицы, но в последние годы начал восхождение и в минувшем сезоне добрался до вершины. После летнего усиления это один из главных (если не главный) претендентов на титул.

Восхождение «Аль-Иттихада» выглядело так:

сезон-2018/2019: 10-е место;

сезон-2019/2020: 10-е место;

сезон-2020/2021: 3-е место;

сезон-2021/2022: 2-е место;

сезон-2022/2023: 1-е место.

«Аль-Шабаб»

Стоимость состава в прошлом сезоне: € 41,6 млн.

Звёзды: Гжегож Крыховяк, Санти Мина, Эвер Банега.

Главный тренер: Висенте Морено.

Гжегож Крыховяк | Источник: фото из личного архива Гжегожа Крыховяка

Второй по стоимости состав в лиге, но на удивление не соответствующие ему результаты. «Аль-Шабаб» — шестикратный чемпион Саудовской Аравии, однако в последний раз брал титул в далёком 2012 году. Лучший результат за пять лет — второе место в 2021-м.

Как видите, КПД не самый высокий:

сезон-2018/2019: 5-е место;

сезон-2019/2020: 7-е место;

сезон-2020/2021: 2-е место;

сезон-2021/2022: 4-е место;

сезон-2022/2023: 4-е место.