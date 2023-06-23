Суперзвезд ждет лимит жестче российского. Как устроен чемпионат Саудовской Аравии
Саудовцы, в отличие от РПЛ, уже расширили лигу до 18 клубов.
Саудовцы, в отличие от РПЛ, уже расширили лигу до 18 клубов.
2023-й в футболе уже можно смело назвать годом Саудовской Аравии. В эту страну на огромные контракты массово едут звёздные футболисты, и это неизбежно поднимет уровень популярности чемпионата. А что вообще нужно знать о саудовской лиге? Рассказываем самое главное.
Сезон, как и в России, проходит в два круга по системе «осень-весна». Минувший розыгрыш стартовал 25 августа и завершился 31 мая. До недавнего времени в чемпионате участвовали 16 команд, но теперь всё изменилось. В прошлом году лига решила расшириться до 18 клубов — начиная с сезона-2023/2024. Переход провели элементарно: из чемпионата вылетели две команды, а повышение в классе получили четыре. Так что теперь вместо 30 туров участникам предстоит провести 34.
По итогам нового сезона команды, занявшие первое и второе места, отправятся в групповой этап азиатской Лиги чемпионов, а бронзовый призёр — в раунд плей-офф квалификации. Вылетят из лиги клубы, финишировавшие в нижней тройке.
Кстати, в Саудовской Аравии действует лимит на легионеров, причём более жёсткий, чем в России. Восемь легионеров в заявке на сезон — вот предел для каждого клуба, участвующего в чемпионате. Для сравнения: у нас можно вносить в список 14 иностранцев и выпускать одновременно восемь на поле.
Теперь про призовые. В прошлом сезоне ставший чемпионом «Аль-Иттихад» получил 5 млн саудовских риалов (более € 1,2 млн). За победу во втором национальном турнире — Кубке короля — платят сопоставимые деньги. Несколько лет назад сообщалось о призовых в 5,5 млн саудовских риалов (более € 1,3 млн) для победителя и в 4 млн риалов (€ 970 тыс.) для финалиста, однако с тех пор цифры могли измениться.
Уже известно, что призовые в чемпионате Саудовской Аравии вновь вырастут в новом сезоне. Связано это с поднявшимся интересом к турниру со стороны государства и с мощными инвестициями в топ-клубы страны. Правда, точные суммы пока не раскрыты.
Рассмотрим четыре самых стабильных за последние годы.
Начинаем с клуба, взорвавшего инфополе подписанием Криштиану Роналду. Сейчас именно у «Аль-Насра» самый дорогой состав в саудовской лиге. От второго места клуб отделяют € 30 млн — это как раз суммарная стоимость Роналду и Талиски (оба стоят по € 15 млн). А вот по титулам «Аль-Наср» второй. Клуб девять раз становился чемпионом Саудовской Аравии — в два раза меньше, чем «Аль-Хиляль». В последний раз команда брала титул в 2019 году и претендовала на победу в минувшем сезоне, но ставка на Роналду не сработала, и трофей ушёл к «Аль-Иттихаду».
А вот какая у «Аль-Насра» динамика в чемпионате за последние пять лет:
Ещё недавно в список известных футболистов в составе «Аль-Хиляля» можно было бы включить Лусиано Вьетто и Одиона Игало, но оба нападающих покинули клуб по завершении минувшего сезона. Зато в ближайшее время, если верить инсайдерам, к команде присоединится Калиду Кулибали.
Хоть у «Аль-Хиляля» состав и в два раза дешевле, чем у «Аль-Насра», это не мешает ему оставаться абсолютным топом в лиге. Они с отрывом самый титулованный клуб Саудовской Аравии с 18 чемпионствами.
Лучше всего уровень «Аль-Хиляля» описывает динамика по сезонам:
Вдобавок «Аль-Хиляль» остаётся самым титулованным клубом в азиатской Лиге чемпионов. Четыре победы, две из которых случились как раз в последние годы — в 2019-м и 2021-м.
А вот и клуб, поддержавший замашки «Аль-Насра» и превративший трансферное окно в безумие. Буквально в течение пары недель «Аль-Иттихад» забрал действующего обладателя «Золотого мяча» Карима Бензема и чемпиона мира 2018 года Н’Голо Канте, выписав обоим жирнющую зарплату. Клуб ещё недавно барахтался в середине таблицы, но в последние годы начал восхождение и в минувшем сезоне добрался до вершины. После летнего усиления это один из главных (если не главный) претендентов на титул.
Восхождение «Аль-Иттихада» выглядело так:
Второй по стоимости состав в лиге, но на удивление не соответствующие ему результаты. «Аль-Шабаб» — шестикратный чемпион Саудовской Аравии, однако в последний раз брал титул в далёком 2012 году. Лучший результат за пять лет — второе место в 2021-м.
Как видите, КПД не самый высокий:
Михаил Рождественский