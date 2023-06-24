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00:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«Интер Майми» анонсировал представление Серхио Бускетса

Испанский полузащитник Серхио Бускетс подписал контракт с клубом МЛС «Интер Майми».

Барселона
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Источник: AP 2022

На станице клуба в «Твиттер» появился анонс представления новичка.

Напомним, Бускетс покинул «Барселону» этим летом и в статусе свободного агента присоединился к «Интер Майами», вновь став партнёром Лионеля Месси.

Бускетс получит статус франчайзингового игрока, как и Месси. Испанец планирует провести в МЛС не менее двух лет.

Помимо Месси, Бускетс может воссоединиться в «Интере» с ещё одним хорошим знакомым, Жорди Альбой. Левый защитник «Барселоны» также поддерживает контакты с американским клубом. Его переход зависит от возможности стать игроком категории TAM (Targeted Allocation Money). Этот статус ниже игрока франшизы, но при этом он позволяет командам МЛС получать финансирование из дополнительного фонда.

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