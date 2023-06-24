«Интер Майми» анонсировал представление Серхио Бускетса

Бускетс получит статус франчайзингового игрока, как и Месси. Испанец планирует провести в МЛС не менее двух лет.

Помимо Месси, Бускетс может воссоединиться в «Интере» с ещё одним хорошим знакомым, Жорди Альбой. Левый защитник «Барселоны» также поддерживает контакты с американским клубом. Его переход зависит от возможности стать игроком категории TAM (Targeted Allocation Money). Этот статус ниже игрока франшизы, но при этом он позволяет командам МЛС получать финансирование из дополнительного фонда.