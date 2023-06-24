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08:44 (мск), источник: Sport24

Футболистка из США восхитила сочными формами в бикини: «Что за зрелище! Жарче, чем финал Лиги чемпионов»

Американская футболистка-фристайлер Джессика Винсент порадовала своих подписчиков горячими фото.

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Источник: Sport24

Девушка опубликовала снимки, на которых позирует в бикини на живописном фоне, демонстрируя сочные, соблазнительные формы.

В комментариях Джессику назвали горячей, красивой и сексуальной:

— Ты самая красивая и сексуальная блондинка, американская принцесса.

— Что за зрелище!

— Жарче, чем финал Лиги чемпионов.

— Восхитительная.

— Такая горячая!

— Вау!

— Горячая и сексуальная девушка!

— О, боже!

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