Жерар Пике раскрыл минусы системы европейского футбола

«Мы давно ждём честной игры на европейской арене, но по политическим причинам её нет. Теперь такие команды, как “ПСЖ” и “Манчестер Сити”, имеют огромное преимущество по уже известным нам причинам. “Барселоне” и “Реалу”, принадлежащим народу, будет всё труднее конкурировать в Европе.



Для меня американская концепция спорта намного лучше, чем европейская. В НБА есть 30 франшиз, и все они двигаются в одном направлении, потому что у них одинаковые интересы», — приводит слова Пике Barca Universal.