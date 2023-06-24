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09:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Жерар Пике раскрыл минусы системы европейского футбола

Бывший игрок «Барселоны» Жерар Пике считает, что североамериканская концепция спорта превосходит европейскую.

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Источник: Reuters

«Мы давно ждём честной игры на европейской арене, но по политическим причинам её нет. Теперь такие команды, как “ПСЖ” и “Манчестер Сити”, имеют огромное преимущество по уже известным нам причинам. “Барселоне” и “Реалу”, принадлежащим народу, будет всё труднее конкурировать в Европе.

Для меня американская концепция спорта намного лучше, чем европейская. В НБА есть 30 франшиз, и все они двигаются в одном направлении, потому что у них одинаковые интересы», — приводит слова Пике Barca Universal.

Напомним, Пике завершил карьеру в минувшем сезоне. Защитник сыграл за сине-гранатовых 616 матчей, в которых забил 53 гола и сделал 15 результативных передач. В нынешнем сезоне Ла Лиги защитник принял участие в шести встречах. Пике является чемпионом мира и Европы в составе сборной Испании.

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