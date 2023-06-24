Дубль Жоао Пауло помог «Кайрату» обыграть четвертую команду чемпионата

Встреча прошла в Алматы и завершилась со счетом 3:0. В составе победителей дубль оформил бразильский полузащитник Жоао Пауло, отличившийся на 41-й и 66-й минутах. В первом случае он реализовал пенальти. Точку в матче на 90+5-й минуте поставил Ян Труфанов.