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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
17:28 (мск), источник: Vesti.kz

Дубль Жоао Пауло помог «Кайрату» обыграть четвертую команду чемпионата

«Кайрат» одержал победу над «Кызыл-Жаром» в рамках 14-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

Кайрат
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Источник: ФК "Кайрат"

Встреча прошла в Алматы и завершилась со счетом 3:0. В составе победителей дубль оформил бразильский полузащитник Жоао Пауло, отличившийся на 41-й и 66-й минутах. В первом случае он реализовал пенальти. Точку в матче на 90+5-й минуте поставил Ян Труфанов.

Благодаря этому успеху алматинцы набрали 24 очка и поднялись с пятого места на четвертое в турнирной таблице, тогда как петропавловцы, имея в активе 22 балла, опустились с четвертой строчки на пятую.

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