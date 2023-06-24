Футболисты «Немана» вышли на первое место в чемпионате Беларуси
24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты гродненского «Немана» вышли в лидеры чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты гродненского «Немана» вышли в лидеры чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в гостевом поединке 13-го тура подопечные Игоря Ковалевича обыграли футболистов «Слуцка» с результатом 2:0. В середине первого тайма счет открыл Алимардон Шукуров, а незадолго до финального свистка он же забил второй гол в ворота хозяев поля. После этой виктории «Неман» поднялся на первое место, потеснив минское «Динамо» на вторую позицию в турнирной таблице.
Также сегодня «Ислочь» из Минского района в Молодечно сыграет с «Гомелем», а мозырская «Славия» встретится на своем поле с солигорским «Шахтером». Завтра столичное «Динамо» будет соперничать на выезде с футболистами «Сморгони», в Борисове БАТЭ примет новополоцкий «Нафтан», а в Бобруйске местная «Белшина» сыграет с «Минском». Вчера в стартовом матче жодинское «Торпедо-БелАЗ» у себя дома разошлось миром со столичным «Энергетиком-БГУ» — 1:1.
Положение в группе сейчас таково: «Неман» — 29 очков (12 матчей), «Динамо» (Минск) — 28 (11), «Торпедо-БелАЗ» — 26 (12), «Славия» — 17 (11), БАТЭ — 16 (11). Внизу турнирной таблицы находятся «Шахтер», «Энергетик-БГУ» и «Белшина». Список лучших бомбардиров возглавляет нападающий «Шахтера» Егор Карпицкий, забивший 12 мячей.