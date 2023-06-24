Футболисты «Немана» вышли на первое место в чемпионате Беларуси

Сегодня в гостевом поединке 13-го тура подопечные Игоря Ковалевича обыграли футболистов «Слуцка» с результатом 2:0. В середине первого тайма счет открыл Алимардон Шукуров, а незадолго до финального свистка он же забил второй гол в ворота хозяев поля. После этой виктории «Неман» поднялся на первое место, потеснив минское «Динамо» на вторую позицию в турнирной таблице.

Также сегодня «Ислочь» из Минского района в Молодечно сыграет с «Гомелем», а мозырская «Славия» встретится на своем поле с солигорским «Шахтером». Завтра столичное «Динамо» будет соперничать на выезде с футболистами «Сморгони», в Борисове БАТЭ примет новополоцкий «Нафтан», а в Бобруйске местная «Белшина» сыграет с «Минском». Вчера в стартовом матче жодинское «Торпедо-БелАЗ» у себя дома разошлось миром со столичным «Энергетиком-БГУ» — 1:1.