Умер бывший футболист «Рубина» и сборной Бельгии Руссель

ТАСС, 24 июня. Бельгийский футболист Седрик Руссель умер в возрасте 45 лет. Об этом в субботу сообщает газета Daily Mail.

Руссель в 2004 году выступал за казанский «Рубин», он провел за клуб 6 матчей в Российской премьер-лиге и забил 1 мяч. В разные годы он выступал также за английские «Вулверхэмптон» и «Ковентри», бельгийские «Гент, “Генк” и “Зюльте Варегем” и итальянскую “Брешию”. За сборную Бельгии он провел 2 матча.