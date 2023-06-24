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19:13 (мск), источник: ТАСС

Умер бывший футболист «Рубина» и сборной Бельгии Руссель

Ему было 45 лет.

Рубин
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ТАСС, 24 июня. Бельгийский футболист Седрик Руссель умер в возрасте 45 лет. Об этом в субботу сообщает газета Daily Mail.

Причиной смерти бельгийца стала остановка сердца.

Руссель в 2004 году выступал за казанский «Рубин», он провел за клуб 6 матчей в Российской премьер-лиге и забил 1 мяч. В разные годы он выступал также за английские «Вулверхэмптон» и «Ковентри», бельгийские «Гент, “Генк” и “Зюльте Варегем” и итальянскую “Брешию”. За сборную Бельгии он провел 2 матча.

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