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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
20:17 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист сборной Казахстана принес десятую победу «Ордабасы»

«Ордабасы» занес в свой актив десятую победу в чемпионате Казахстана по футболу, обыграв «Аксу» в рамках 13-го тура, сообщают Vesti.kz.

Ордабасы
АксуЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Ордабасы"

Встреча проходила в Павлодаре и завершилась со счетом 1:0. Решающий гол южане забили на 66-й минуте, его автором стал полузащитник сборной Казахстана Владислав Васильев.

Таким образом, шымкентцы набрали 32 очка и закрепились на втором месте, а павлодарцы с 7 баллами осели в подвале турнирной таблицы.

Напомним, что сегодня, 24 июня, состоялись и другие матчи национального чемпионата — «Шахтер» потерпел поражение от «Жетысу», «Атырау» сенсационно разгромил «Тобол», «Кайрат» забил три безответных мяча «Кызыл-Жару», а «Астана» уверенно разобралась с «Каспием».

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