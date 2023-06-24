Футболист сборной Казахстана принес десятую победу «Ордабасы»

Встреча проходила в Павлодаре и завершилась со счетом 1:0. Решающий гол южане забили на 66-й минуте, его автором стал полузащитник сборной Казахстана Владислав Васильев.
Таким образом, шымкентцы набрали 32 очка и закрепились на втором месте, а павлодарцы с 7 баллами осели в подвале турнирной таблицы.
Напомним, что сегодня, 24 июня, состоялись и другие матчи национального чемпионата — «Шахтер» потерпел поражение от «Жетысу», «Атырау» сенсационно разгромил «Тобол», «Кайрат» забил три безответных мяча «Кызыл-Жару», а «Астана» уверенно разобралась с «Каспием».