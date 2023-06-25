Колосков уверен, что РФС был готов к требованию Украины исключить организацию из ФИФА

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) был готов к требованию Украинской ассоциации футбола (УАФ) исключить организацию из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) из-за крымских клубов. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал почетный президент РФС и почетный член УЕФА Вячеслав Колосков.

Ранее пресс-служба УАФ сообщила, что обратилась в ФИФА и УЕФА с призывом исключить РФС из состава организаций. В письме УАФ отмечалось, что Россия интегрировала футбольные клубы из Крыма в свои чемпионаты. 1 июня «Севастополь» получил аттестат Футбольной национальной лиги для выступления в дивизионе Б Второй лиги, 6 июня аналогичный документ был выдан ялтинскому «Рубину».

«РФС занимался лицензированием, это их прерогатива, у них есть отдел, который разрабатывает критерии по всем лигам, включая Вторую лигу, понятно, что “Севастополь” и “Рубин” из Ялты получили лицензию, дающую право на включение в состав участников и участие в соревнованиях Российского футбольного союза, — сказал Колосков. — Это не новое дело, еще при мне клубы из Крыма были включены в состав Второй лиги, но украинцы написали письмо, оспорили участие этих клубов. Сейчас хотят повторить эту историю. Она немного другая, время прошло, Крым является субъектом Российской Федерации, по конституции все субъекты имеют равные права, в том числе на участие в соревнованиях, которые проводят центральные органы управления, так что с точки зрения конституции мы просто обязаны их включить. Другое дело, что это пока что расходится с уставом ФИФА, прежде всего там написано, что сегодня юридически клубы находятся в юрисдикции Украинской ассоциации футбола».

«Здесь есть противоречие, они как бы юридически могут поменять собственника и название, такой казус есть. Выйти из него можно, наверное, какими-то юридически обоснованными фактами, это уже дело спортивных юристов, которые должны противопоставить эту запись в уставе тем требованиям, которые записаны в нашей конституции. Как всегда, найдется противоречие между нашим законодательством и международным законодательством. Я убежден, что наши руководители знают всю историю нашего футбола, были готовы, что Киев будет оспаривать это решение, но нужны переговоры. Никакого политического давления, какая здесь политика? Есть спортивное право, устав ФИФА, здесь чисто спортивная методология», — добавил Колосков.

Решением УЕФА крымские клубы после воссоединения Крыма с Россией выступали в чемпионате региона. Крымский футбольный союз был учрежден в июле 2015 года, создание организации проходило при поддержке УЕФА. С 2015 года для клубов полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой союза.