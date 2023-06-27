Александр Медведев назначен новым главным тренером ФК «Новосибирск»

У футбольного клуба «Новосибирск» появился новый тренер: им стал 46-летний Александр Медведев. Его представил гендиректор клуба Алексей Толоконский.

По словам нового генерального директора клуба, тренерский состав будет набираться из тех людей, которым клуб особенно дорог. Главным тренером назначили именно Александра Медведева, бывшего игрока и капитана футбольной «Сибири» и лучшего бомбардира Первого дивизиона в 2009 году.

Игра Александра Медведева обеспечила команде выход в Премьер-лигу. Он обеспечил команде баллв в высшем дивизионе Чемпионана России и в Еврокубках. Спустя 10 лет он снова вернулся в Новосибирск, но уже в качестве главного тренера регионального клуба. До этого он тренировал клубы Второй лиги, и принял приглашение на позицию тренера в ФК «Новосибирск» без размышлений.

По словам Александра Медведева, у клуба большие амбиции и он обязан играть в Высшей лиге. В комментариях в соцсетях болельщики с воодушевлением приняли анонс нового главного тренера, назвав его «последней надеждой» ФК «Новосибирск».

В клуб также вернётся Евгений Обгольц, а главным тренером вратарей назначили Александра Ерохина.