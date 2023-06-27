Бензема, Канте и другие звезды футбола, которые уже переехали в Саудовскую Аравию: полный список

Подписав в самом конце 2022 года легендарного португальца Криштиану Роналду, саудовский «Аль-Наср» совершил мини-революцию в футболе. Теперь звездные футболисты из АПЛ и других модных чемпионатов едут за «длинным рублем» на Ближний Восток — так же, как в свое время ехали в китайскую Суперлигу.

Sport24 составил полный список звезд, которые этим летом официально перебрались в Саудовскую Аравию. Лионеля Месси в этом списке нет: он отказался от трансфера в малоизвестный чемпионат и подписал контракт с «Интер Майами» Дэвида Бекхэма. От сумасшедшего оклада в арабской лиге (дословно: от «одного из крупнейших контрактов в истории футбола») отказался и лидер мадридского «Реала» Лука Модрич.

А теперь — о тех, кто все же согласился присоединиться к Криштиану Роналду в первенстве Саудовской Аравии.

Карим Бензема, 35 лет

Новый клуб: «Аль-Иттихад».

Старый клуб: «Реал Мадрид».

Стоимость трансфера: свободный агент.

Зарплата в «Аль-Иттихаде»: около €27,5 млн в год, контракт на три сезона.

Н’Голо Канте, 32 года

Источник: Социальные сети ФК "Аль-Иттихад"

Новый клуб: «Аль-Иттихад».

Старый клуб: «Челси».

Стоимость трансфера: свободный агент.

Зарплата в «Аль-Иттихаде»: около €100 млн в год (за это клуб также получит право распоряжаться имиджевыми правами игрока), контракт по схеме 2+1.

Рубен Невеш, 26 лет

Новый клуб: «Аль-Хиляль».

Старый клуб: «Вулверхэмптон».

Стоимость трансфера: €55 млн.

Зарплата в «Аль-Хиляле»: около €18 млн в год, контракт на три сезона (по другим данным — на четыре с возможностью продления еще на один).

Калиду Кулибали, 32 года

Новый клуб: «Аль-Хиляль».

Старый клуб: «Челси».

Стоимость трансфера: €23 млн.

Зарплата в «Аль-Хиляле»: €25 млн в год, контракт на три сезона.

Кто еще не перешел, но очень даже может: