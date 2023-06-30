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11:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чернышенко поручил составить план развития «Шахтера» из ДНР

Чернышенко поручил составить план развития донецкого футбольного клуба «Шахтер» из ДНР.

Шахтер
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время совещания по исполнению поручений по новым регионам России поручил министерству спорта разработать план развития футбольного клуба «Шахтер» и обеспечить его участие в соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза (РФС).

В совещании приняли участие представители Минфина, Минэкономразвития, Минобрнауки, Минспорта, Минцифры, ФАДН и других ведомств.

Ранее сообщалось, что в ДНР планируют создать футбольный клуб «Шахтер» вместо поменявшей прописку команды бизнесмена Рината Ахметова, а стадион в Донецке восстановят с участием Москвы.

«Шахтер» Ахметова выступает в чемпионате Украины, клуб проводит домашние матчи во Львове, Киеве и других украинских городах. Команда стала чемпионом Украины по итогам сезона-2022/23.

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