Чернышенко поручил составить план развития «Шахтера» из ДНР
Чернышенко поручил составить план развития донецкого футбольного клуба «Шахтер» из ДНР.
Чернышенко поручил составить план развития донецкого футбольного клуба «Шахтер» из ДНР.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время совещания по исполнению поручений по новым регионам России поручил министерству спорта разработать план развития футбольного клуба «Шахтер» и обеспечить его участие в соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза (РФС).
В совещании приняли участие представители Минфина, Минэкономразвития, Минобрнауки, Минспорта, Минцифры, ФАДН и других ведомств.
Ранее сообщалось, что в ДНР планируют создать футбольный клуб «Шахтер» вместо поменявшей прописку команды бизнесмена Рината Ахметова, а стадион в Донецке восстановят с участием Москвы.
«Шахтер» Ахметова выступает в чемпионате Украины, клуб проводит домашние матчи во Львове, Киеве и других украинских городах. Команда стала чемпионом Украины по итогам сезона-2022/23.