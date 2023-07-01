Легионер-рекордсмен покинет клуб КПЛ из-за высокой зарплаты. Известна сумма
Сенегальский опорный полузащитник Абдуллай Диакате после матча КПЛ против «Астаны» покинет актауский «Каспий», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сенегальский опорный полузащитник Абдуллай Диакате после матча КПЛ против «Астаны» покинет актауский «Каспий», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Из-за сокращения расходов и в целях оптимизации аутсайдер чемпионата предложил искать новые клубы самым высокооплачиваемым игрокам. По неофициальным данным, заработная плата Диакате в месяц составляет шесть миллионов тенге. У африканского футболиста есть другие варианты продолжения карьеры.
После матча КПЛ против «Астаны», который состоится на стадионе «Жас Канат» в Актау 2 июля, команду покинут до семи игроков основного состава.
Свою карьеру в Европе сенегалец начинал в Турции, а с 2011 года выступал исключительно в чемпионате Казахстана. Играл за такие клубы, как «Ордабасы», «Атырау», «Тараз» и «Туран».
Является рекордсменом КПЛ среди легионеров по количеству проведенных игр. На его счету 298 матчей и 31 забитый гол.