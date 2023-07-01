Легионер-рекордсмен покинет клуб КПЛ из-за высокой зарплаты. Известна сумма

Источник: ФК "Каспий"

Из-за сокращения расходов и в целях оптимизации аутсайдер чемпионата предложил искать новые клубы самым высокооплачиваемым игрокам. По неофициальным данным, заработная плата Диакате в месяц составляет шесть миллионов тенге. У африканского футболиста есть другие варианты продолжения карьеры.

После матча КПЛ против «Астаны», который состоится на стадионе «Жас Канат» в Актау 2 июля, команду покинут до семи игроков основного состава.

Свою карьеру в Европе сенегалец начинал в Турции, а с 2011 года выступал исключительно в чемпионате Казахстана. Играл за такие клубы, как «Ордабасы», «Атырау», «Тараз» и «Туран».