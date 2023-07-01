В «Фенербахче» назвали честью играть с футболистами «Зенита» в одном турнире

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Игра с петербургским футбольным клубом «Зенит» в одном турнире является честью для турецкого «Фенербахче». Об этом журналистам в субботу рассказал спортивный директор «Фенербахче» Марио Бранко.

С 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге пройдет предсезонный турнир «Кубок Пари Премьер», в нем примут участие «Зенит», «Фенербахче», сербская «Црвена Звезда» и азербайджанский «Нефтчи». 23 марта «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Фенербахче» в товарищеском матче.

«Для нас это честь и привилегия — играть в таком важном турнире, — сказал Бранко. — Он очень важен для всех клубов. В марте “Зенит” играл в Стамбуле, и мы рады провести ответный матч. Мы собираемся в конце июля начать выступать в еврокубке, поэтому этот турнир — очень важная часть нашей подготовки, центральная часть. К турниру мы относимся очень серьезно — мы собираемся взять максимум, как со спортивной, так и с имиджевой точки зрения».

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает турнир возможностью сыграть с серьезными клубами. «По ходу турнира будем играть составом, который будет готовиться к чемпионату, и играть в матче за Суперкубок России, — отметил Семак. — Для нас это возможность сыграть с серьезными клубами. С “Фенербахче” и “Црвеной Звездой” мы недавно играли. Для нас это показатель, на каком этапе мы находимся и куда двигаться в своей игре».

Технический директор «Црвены Звезды» Марко Марин назвал турнир важной частью подготовки к Лиге чемпионов. «Это важная часть подготовки к Лиге чемпионов. Поэтому, мы тоже серьезно настроены», — сказал Марин.