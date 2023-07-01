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16:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ФИФА может изменить правило «вне игры»

ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) работают над изменением правила «вне игры», сообщает Mundo Deportivo.

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Источник: AP 2022

Согласно новой концепции, офсайдом будет считаться момент, когда все тело атакующего игрока в момент паса находится ближе к воротам, чем тело защищающегося футболиста. Когда часть тела атакующего будет находиться на одной линии с последним обороняющимся, это не будет считаться офсайдом.

Ожидается, что изменения в правилах сделают футбол более динамичным и зрелищным.

Нововведения планируется испытать в низших дивизионах чемпионатов Италии, Швеции и Нидерландов, а позднее внедрить его в высшие дивизионы всех турниров.

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