ФИФА может изменить правило «вне игры»
ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) работают над изменением правила «вне игры», сообщает Mundo Deportivo.
ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) работают над изменением правила «вне игры», сообщает Mundo Deportivo.
Согласно новой концепции, офсайдом будет считаться момент, когда все тело атакующего игрока в момент паса находится ближе к воротам, чем тело защищающегося футболиста. Когда часть тела атакующего будет находиться на одной линии с последним обороняющимся, это не будет считаться офсайдом.
Ожидается, что изменения в правилах сделают футбол более динамичным и зрелищным.
Нововведения планируется испытать в низших дивизионах чемпионатов Италии, Швеции и Нидерландов, а позднее внедрить его в высшие дивизионы всех турниров.