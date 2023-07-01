ФИФА может изменить правило «вне игры»

Согласно новой концепции, офсайдом будет считаться момент, когда все тело атакующего игрока в момент паса находится ближе к воротам, чем тело защищающегося футболиста. Когда часть тела атакующего будет находиться на одной линии с последним обороняющимся, это не будет считаться офсайдом.