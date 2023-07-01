«Шахтер» остался без главного тренера

Йовичевич возглавлял «горняков» с июля 2022 года. За это время команда провела 40 официальных матчей, в которых одержала 24 победы при 10 ничьих и шести поражениях. Под руководством 49-летнего тренера «Шахтер» в 14-й раз в истории стал чемпионом Украины.