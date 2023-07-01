«Шахтер» остался без главного тренера
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Хорватский специалист Игор Йовичевич покинул пост главного тренера «Шахтера», сообщается на сайте украинского футбольного клуба.
Шахтер
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Хорватский специалист Игор Йовичевич покинул пост главного тренера «Шахтера», сообщается на сайте украинского футбольного клуба.
Вместе со специалистом команду покидает весь его тренерский штаб.
Йовичевич возглавлял «горняков» с июля 2022 года. За это время команда провела 40 официальных матчей, в которых одержала 24 победы при 10 ничьих и шести поражениях. Под руководством 49-летнего тренера «Шахтер» в 14-й раз в истории стал чемпионом Украины.