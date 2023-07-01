«Родина Медиа» выиграла Медиалигу, победив в финале 2DROTS

Источник: Социальные сети "Родины Медиа"

Встреча завершилась победой «Родины» со счётом 3:1.

На пятой минуте Артур Гадзанов вывел «Родину Медиа» вперёд. На 72-й минуте Владислав Семёнов сравнял счёт. Основное время матча закончилось вничью. В дополнительное время победу «Родине Медиа» принесли Артём Вяткин и Егор Шлёнкин.

«Родина Медиа» и 2DROTS примут участие в Фонбет Кубке России в предстоящем сезоне. Также в турнире выступит «Амкал», который занял третье место в Медиалиге.