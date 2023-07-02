Жорже Жезуш стал главным тренером «Аль-Хиляля»
Бывший тренер «Фенербахче» Жорже Жезуш возглавил «Аль-Хиляль».
Бывший тренер «Фенербахче» Жорже Жезуш возглавил «Аль-Хиляль».
Об этом сообщает пресс-служба саудовского клуба. Детали сотрудничества на данный момент не разглашаются.
Португальский специалист за время своей тренерской карьеры работал с такими командами, как «Бенфика», «Спортинг», «Брага» и «Фламенго». 68-летний наставник уже возглавлял «Аль-Хиляль» в сезоне-2018/2019. Тогда команда из Эр-Рияда под его руководством смогла завоевать Суперкубок Саудовской Аравии.
Не так давно стало известно, что Жезуш покинул пост главного тренера «Фенербахче».