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00:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Жорже Жезуш стал главным тренером «Аль-Хиляля»

Бывший тренер «Фенербахче» Жорже Жезуш возглавил «Аль-Хиляль».

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Источник: AFP 2022

Об этом сообщает пресс-служба саудовского клуба. Детали сотрудничества на данный момент не разглашаются.

Португальский специалист за время своей тренерской карьеры работал с такими командами, как «Бенфика», «Спортинг», «Брага» и «Фламенго». 68-летний наставник уже возглавлял «Аль-Хиляль» в сезоне-2018/2019. Тогда команда из Эр-Рияда под его руководством смогла завоевать Суперкубок Саудовской Аравии.

Не так давно стало известно, что Жезуш покинул пост главного тренера «Фенербахче».

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