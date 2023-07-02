В футболе радикально меняют правило офсайда. ФИФА хочет больше голов

Футбольные правила в последние годы активно эволюционируют, но основные положения остаются относительно неприкосновенными. По крайней мере так было до последнего времени, ведь ФИФА неожиданно решила взяться за офсайды. Понятие «положение вне игры» появилось ещё в XIX веке, дважды менялось и как минимум однажды дополнялось.

Что такое офсайд по нынешним правилам? Это когда футболист атакующей команды в момент передачи находится ближе к чужим воротам, чем мяч и предпоследний игрок соперника. Многим действующая трактовка не нравится, поскольку с приходом VAR появились случаи, когда офсайд засчитывали из-за сантиметра бутсы, заступившей за нарисованную на графике линию. А теперь, кажется, недовольные сделали шаг к победе.

Что хотят сделать с офсайдами?

Радикально изменить. По задумке ФИФА и IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций — организация, регулирующая футбольные правила), офсайд будет засчитываться только в том случае, если всё тело атакующего игрока в момент передачи будет ближе к воротам, чем соперник. То есть, грубо говоря, того самого сантиметра бутсы нападающего, если он будет на одной линии с защищающимся игроком, окажется достаточно, чтобы гол засчитали.

Для наглядности можно вспомнить пару примеров. Пятый гол «Манчестер Сити» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов сезона-2018/2019 с «Тоттенхэмом», вероятнее всего, по разрабатываемой трактовке считался бы легитимным. В полуфинал вышла бы команда Пепа Гвардиолы, а не Маурисио Почеттино.

ОФСАЙД В МАТЧЕ «МАНЧЕСТЕР СИТИ» — «ТОТТЕНХЭМ» | Источник: Чемпионат.com

Или вот пример посвежее, хоть и не такой судьбоносный. На чемпионате мира в Катаре, в отличие от далёкого 2019 года, работало видеоопределение офсайда. В 1-м туре Аргентину лишили трёх голов, а один из них стал очередным поводом для возмущения недовольных действующими правилами. Только край плеча Лаутаро Мартинеса был ближе к воротам, чем защитник Саудовской Аравии. Тогда это был офсайд, а по новой задумке ФИФА гол чистейший.

ОФСАЙД В МАТЧЕ АРГЕНТИНА — САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | Источник: Чемпионат.com

«По задумке ФИФА новые правила должны сделать футбол зрелищнее, — объясняет бывший шведский судья Юнас Эрикссон. — Думаю, от изменений выиграют нападающие, все этого хотят. Так будет лучше. Голов станет больше — значит, футбол будет интереснее смотреть. А для нас здорово поучаствовать в этом, протестировать и дать толчок развитию».

По словам Эрикссона, ФИФА будет анализировать все матчи, где используют новое офсайдное правило, а также опрашивать участников игр, чтобы вывести идеальную формулу для полномасштабных изменений.

Но точно ли изменение правила приведёт к результату, которого ждёт ФИФА? Есть сомнения. Например, аналитик Никита Васюхин в своём телеграм-канале Blocknote пишет, что после введения новых офсайдов защитникам больше не будет выгодно держать высокую линию обороны. Преимущество при быстрых атаках окажется на стороне нападающих, и вместо повышения результативности мы можем увидеть обратный эффект — глубочайшую линию защиты и снижение количества голов.

Когда новые правила вступят в силу?

Если беспокоитесь из-за изменений, можете пока расслабиться. Как и в случае со всеми новыми правилами, это будет поначалу тестироваться в низших лигах, чтобы чиновники могли убедиться, что обновление оправдывает себя. Новые офсайды в ближайшее время появятся в Италии, Швеции и Нидерландах. Речь, конечно, не о высших дивизионах. Известно, что шведы опробуют затею в молодёжном первенстве среди мужчин U21 и юношеском среди женщин U19.

«Поначалу мы немного сомневались, но потом посчитали, что это неплохая идея и нам стоит в этом поучаствовать, — заявил представитель Шведского футбольного союза Пер Вайден. — Тем более речь идёт об эксперименте — здорово стоять у истоков подобных изменений. Надо признать, что ФИФА отлично “продала” нам эту идею. Мы уверены в своём футболе, и они знают, что у нас прекрасный уровень организации».

Арсен Венгер | Источник: AP 2022

При чём тут Арсен Венгер?

Легендарный тренер «Арсенала» с 2019 года работает в ФИФА руководителем отдела по глобальному развитию футбола. Логично, что при такой должности Венгер нередко предлагает добавить в игру что-то новое или каким-то образом её изменить. Правда, большинство идей Арсена не находит отклика у футбольной общественности. Вот самые нашумевшие предложения француза:

проводить чемпионат мира раз в два года. Из-за этого попал под критику от Гвардиолы и других представителей клубного футбола;

вводить мяч из аута ногами, а не руками. Чтобы у команды, заработавшей аут в концовке матча при неблагоприятном счёте, было больше шансов сохранить мяч;

самостоятельно разыгрывать штрафной удар одному футболисту с использованием нескольких касаний;

продолжать игру, если мяч после подачи с углового вышел за пределы поля в воздухе и вернулся обратно. Стимул всё тот же — больше голов.