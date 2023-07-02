Relevo: «Спартак» заплатит за Бонгонда около € 10 млн, Абаскаль считает сделку закрытой

«Спартак» заплатит за Тео около € 10 млн. Эти условия являются для «Кадиса» благоприятными, так как год назад клуб купил вингера у «Генка» за € 3 млн. Сообщается, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль считает сделку закрытой.