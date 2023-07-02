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14:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Relevo: «Спартак» заплатит за Бонгонда около € 10 млн, Абаскаль считает сделку закрытой

Нападающий «Кадиса» Тео Бонгонда близок к переходу в московский «Спартак». Об этом сообщает Relevo.

Спартак
Кадис
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Источник: AP 2022

«Спартак» заплатит за Тео около € 10 млн. Эти условия являются для «Кадиса» благоприятными, так как год назад клуб купил вингера у «Генка» за € 3 млн. Сообщается, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль считает сделку закрытой.

В минувшем сезоне испанской Примеры Бонгонда принял участие в 31 игре, отметившись четырьмя голами и тремя результативными передачами. Его команда завершила сезон на 14-й строчке турнирной таблицы Ла Лиги.

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