«Кайрат» потерпел поражение от прямого конкурента по турнирной таблице
«Кызыл-Жар» одержал домашнюю победу над «Кайратом», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Кызыл-Жар
КайратЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
«Кызыл-Жар» одержал домашнюю победу над «Кайратом», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча 14 тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Петропавловска.
По итогам первого тайма хозяева вели 2:0. На седьмой минуте счет открыл Максим Чиканчи, а на 17-й отличился Евгений Березкин.
От сухого поражения «Кайрат» на 61 минуте спас Адилет Садыбеков.
Таким образом, «Кызыл-Жар» вместил «Кайрат» с четвертого на пятое место в турнирной таблице КПЛ.