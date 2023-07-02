«Кайрат» потерпел поражение от прямого конкурента по турнирной таблице

Встреча 14 тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Петропавловска.

По итогам первого тайма хозяева вели 2:0. На седьмой минуте счет открыл Максим Чиканчи, а на 17-й отличился Евгений Березкин.

От сухого поражения «Кайрат» на 61 минуте спас Адилет Садыбеков.