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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
16:15 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» потерпел поражение от прямого конкурента по турнирной таблице

«Кызыл-Жар» одержал домашнюю победу над «Кайратом», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Кызыл-Жар
КайратЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Встреча 14 тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Петропавловска.

По итогам первого тайма хозяева вели 2:0. На седьмой минуте счет открыл Максим Чиканчи, а на 17-й отличился Евгений Березкин.

От сухого поражения «Кайрат» на 61 минуте спас Адилет Садыбеков.

Таким образом, «Кызыл-Жар» вместил «Кайрат» с четвертого на пятое место в турнирной таблице КПЛ.

Кызыл-Жар
2:1
Первый тайм: 0:0
Кайрат
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