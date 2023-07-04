10 главных трансферных новостей дня. Звезда в клубе Роналду и рекордная продажа «Милана»

Летнее трансферное окно дарит кучу новостей и в Европе, и в России. 3 июля получилось насыщенным. Главные новости дня — в нашем дайджесте.

Буффон отказался от денег саудовцев

Система сломана. Пока многие возрастные звёзды не могут устоять перед жирными контрактами в экзотическом чемпионате, 45-летний Буффон решил, что этот вариант не для него, и отверг предложенный ему двухлетний договор с зарплатой € 15 млн в год. По информации La Gazzetta dello Sport, Джиджи раздумывает над завершением карьеры и не планирует уезжать на заработки.

Кстати, Буффон не просто числится в родной «Парме», а продолжает играть! В прошлом сезоне у суперветерана набежало 19 матчей во всех турнирах, в которых он пропустил 24 гола и заработал пять «сухарей».

Джеррард всё же уехал в Саудовскую Аравию

В отличие от Буффона, Стиви Джи перед соблазном не устоял. Разница лишь в том, что Джеррард, хоть и моложе итальянца на два года, давно закончил карьеру футболиста и поехал к саудовцам тренировать. Новым клубом специалиста стал «Аль-Иттифак». Умный ход клуба, учитывая, что наличие Джеррарда может стать весомым аргументом, чтобы заманить новых игроков из Европы.

Вообще, назначение Джеррарда получилось странным. Объявления ждали ещё две недели назад, когда Стивен пригнал в Саудовскую Аравию на встречу с боссами «Аль-Иттифака». Но переговоры неожиданно сорвались, а сам тренер заявил, что раздумывал два дня и в итоге отклонил предложение. Судя по всему, саудовцы на этом не остановились и спустя время всё же предоставили Джеррарду условия, от которых он не смог отказаться.

«Ньюкасл» провернул рекордный трансфер

Не уходим далеко от темы Саудовской Аравии, ведь владельцы «Ньюкасла» как раз из этой страны. Клуб не договорился о переходе Николо Бареллы и решил переключиться на другую, более молодую итальянскую звезду — Сандро Тонали. «Милан», продолжающий испытывать финансовые трудности, не смог устоять перед предложением в € 70 млн без учёта бонусов и отправил 23-летнего полузащитника в Англию. Трансфер получился знаковым для всех: у «Ньюкасла» это рекордная покупка, а у «Милана» — рекордная продажа.

У трансфера Тонали есть драматичные подробности. Узнав о решении «Милана» продать его, Сандро расплакался, поскольку не хотел никуда уходить. Но сильно расстраиваться ему не стоит: в «Ньюкасле» его ждёт Лига чемпионов и контракт до 2028 года с зарплатой € 7 млн за сезон.

«Ювентус» собрался продать пятерых футболистов

Ещё недавно казалось, что «Юве» — самый финансово стабильный клуб в Италии. Но времена меняются, и теперь туринцам нужно избавляться от игроков, чтобы разгрузить раздутую зарплатную ведомость и получить возможность подписывать новичков. По информации La Gazzetta dello Sport, клуб собирается выручить € 50 млн за Артура, Дениса Закарию и Уэстона Маккенни, а также раздумывает над продажей Войцеха Щенсного и Алекса Сандро. Последние двое, по мнению руководства, получают неоправданно много и будут проданы, если поступит достойное предложение.

У Роналду появился звёздный одноклубник

Конечно, Криштиану остаётся главным бриллиантом в «Аль-Насре», но теперь в составе команды есть ещё один известный футболист. 30-летний Марсело Брозович после восьми лет в «Интере» решил не пойти на повышение (хорватом интересовалась «Барселона»), а уехать зарабатывать на счастливую старость. «Интер», к своему счастью, без денег тоже не остался — саудовцы заплатили итальянскому клубу € 18 млн.

«ПСЖ» не может представить новичка из-за тренера

История с Кристофом Галтье изначально была неприятной, а теперь ещё и портит клубу жизнь. Специалист, обвинённый в дискриминации и расистских высказываниях во времена работы в «Лилле», находится под стражей в полиции с прошлой недели. Из-за этого у «ПСЖ» затянулся процесс расторжения контракта с тренером. Клуб никак не может представить полузащитника Мануэля Угарте, поскольку хочет сначала объявить о назначении нового коуча — Луиса Энрике. А сделать это получится только после решения вопроса с Галтье.

Вендел собрался уйти из «Зенита», клуб уже получил предложение

Этим летом многие ждали отъезда из России Малкома, но пока куда больше конкретики по другому бразильцу — Венделу. Полузащитника, по информации Egool, захотел увезти на родину «Коринтианс». Предложение бразильцев — аренда с опцией выкупа, прописанной в контракте Вендела. «Зенит» на запрос ещё никак не отреагировал и, вероятно, взвешивает плюсы и минусы потенциальной сделки.

Сам Вендел тем временем находится в Бразилии и не спешит возвращаться в расположение «Зенита», который вовсю участвует в товарищеском турнире с «Фенербахче», «Црвеной Звездой» и «Нефтчи». Сергей Семак уже заявил, что Венделу разрешили искать новый клуб. Ждём развязку.

Невероятная путаница с переходом Мбаппе в «Реал». Кому верить?

Информация максимально противоречивая. Marca пишет, что этим летом Килиан в Мадриде точно не окажется и, более того, даже не входит в планы клуба на усиление перед новым сезоном. «Реал» якобы готов подписать с Мбаппе предварительный контракт только в январе 2024-го, то есть за полгода до истечения договора футболиста с «ПСЖ».

А вот у журналиста Франсуа Гальярдо совсем другие данные. Он написал, что Мбаппе переходит в «Реал» уже сейчас и о сделке скоро будет объявлено: «6 или 7 июля вы, мадридисты, получите большую радость. Килиан Мбаппе станет игроком “Реала” и осуществит свою мечту. Осталось совсем немного!».

Кому верить, пока неясно. Видимо, для начала придётся дождаться конца недели, чтобы понять, прав был Гальярдо или нет.

«Бешикташ» меняет условия для Кузяева

Отъезд российского полузащитника в Европу снова оказался под угрозой. По информации Sozcu, турецкий клуб хочет увеличить будущую зарплату Далера и при этом уменьшить подъёмные за подписание контракта. Связано это с тем, что «Бешикташ» не готов расставаться с деньгами сейчас, а «перегон» денег из бонуса в оклад позволит равномернее распределить средства.

30-летний Кузяев, у которого истёк контракт с «Зенитом», тем временем остаётся в статусе свободного агента. Но долго ждать развязки не придётся: по словам спортивного директора «Бешикташа» Джейхуна Казанчи, ситуация с Далером разрешится на этой неделе. Он также добавил, что клуб близок к закрытию сделки.

«Спартак» заинтересовался защитником «Тоттенхэма»

Пока слухи отправляют в Москву различных нападающих, клубу внезапно приписали интерес к защитнику. Relevo утверждает, что «Спартак» интересуется Давинсоном Санчесом из «Тоттенхэма». Лондонцы хотят выручить с продажи 27-летнего колумбийца € 15 млн (ровно в эту сумму игрока оценивает Transfermarkt).

А ведь ещё несколько лет назад Санчес считался одним из самых перспективных центральных защитников в Европе. Теперь Давинсон может оказаться в Москве. Правда, без конкуренции не обойдётся — футболистом также интересуются «Вильярреал», «Галатасарай» и «Фенербахче».