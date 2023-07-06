10 главных трансферных новостей дня. Важное заявление «ПСЖ» по Мбаппе и топ-покупка «МЮ»

Трансферное окно продолжает дарить крутые новости. Клубы официально объявляют о сделках, а СМИ сообщают интересные (а порой скрытые) подробности сделок. Мы собрали для вас главную информацию за 5 июля.

Ди Мария вернулся в клуб, из которого ушёл 13 лет назад

35-летний чемпион мира — 2022 прошедший сезон провёл в «Ювентусе». Однако клуб решил не заключать новый контракт с аргентинцем, хотя, выходя на поле, Анхель всегда приносил пользу. Ди Мария решил не покидать Европу, а вернуться в «Бенфику». Именно в Португалии стартовала европейская карьера Анхеля. В составе «Бенфики» он становился чемпионом Португалии — 2009/2010 и обладателем Кубка лиги — 2008/2009 и 2009/2010. Ди Мария мог присоединиться в «Интер Майами» к другу — Лео Месси. Но мы ещё посмотрим на Анхеля в Лиге чемпионов.

«Тоттенхэм» не отпустит свой главный актив?

The Guardian сообщает, что лондонцы предложили новый контракт лидеру команды Гарри Кейну. 29-летний форвард хотел бы перебраться в «Баварию», но «Тоттенхэм» не отпускает игрока. Контракт Кейна со «шпорами» действует до лета 2024 года. Так что у лондонцев три пути: продать Гарри за деньги, продлить контракт либо отпустить бесплатно в следующем году. Однако сам форвард не хочет вести переговоры о новом соглашении, пока открыто трансферное окно. Получится у «Тоттенхэма» сохранить капитана?

«Юнайтед» продолжает охоту за вратарём

«Манчестер Юнайтед» остался без основного вратаря. Контракт с испанцем Давидом де Хеа истёк, клуб не предложил новое соглашение. В качестве замены «МЮ» выбрал вратаря «Интера» Андре Онана. По сообщениям ESPN, «красные дьяволы» сообщили итальянцам, что готовы предложить за голкипера € 46 млн без учёта бонусов. А «Интер» хочет выручить за Онана около € 60 млн. Но всё же есть вероятность, что стороны найдут компромисс.

Ещё манчестерский клуб объявил о топ-трансфере

«Манчестер Юнайтед» презентовал первый крупный летний трансфер. Манкунианцы официально объявили о переходе Мэйсона Маунта. У 24-летнего футболиста оставался один год по контракту с «Челси». Он находился в структуре «синих» с 2005 года, а за главную команду провёл 197 матчей. Но теперь — новая глава в карьере. За переход Маунта «МЮ» заплатил более € 50 млн. Сам Мэйсон в «Юнайтед» будет зарабатывать € 290 тыс. в неделю без учёта бонуса. Игрок взял культовый для клуба номер 7. Получится ли у Маунта в «МЮ»?

«Факел» подписал контракт с экс-игроком сборной России

Громкий трансфер осуществил воронежский «Факел», оставшийся по итогам прошлого сезона в РПЛ. Команда заключила соглашение с защитником Фёдором Кудряшовым. Ранее 36-летний футболист выступал в Турции за «Антальяспор». В сезоне-2022/2023 он провёл 13 матчей в чемпионате. Ранее Кудряшов выступал в России за «Спартак», «Ростов», «Ахмат», «Химки», «Томь», «Краснодар» и «Рубин».

«Честно скажу, что я в предвкушении. Я довольно долго не следил за чемпионатом России, играл в Турции, но то, как “Факел” вернулся в Премьер-Лигу, просто не может оставить равнодушным. Я стал смотреть за этим. Видел, как команда бьётся ради своих болельщиков, а те её поддерживают и дома, и на выезде», — прокомментировал трансфер Фёдор.

«Бешикташ» заберёт футболиста ЦСКА?

Инсайдер Иван Карпов сообщил, что турецкий «Бешикташ» заинтересован в футболисте ЦСКА Бактиёре Зайнутдинове. Стамбульский клуб сделал запрос армейцам, а те сообщили, что готовы отпустить игрока за € 7 млн. По информации источника, между ЦСКА и Зайнутдиновым есть договорённость — в случае иностранного предложения клуб не будет насильно удерживать игрока. Плюс для Бактиёра: в Турции он избежит статуса легионера. Всё дело в том, что с нового сезона Федерация футбола Турции наделит футболистов тюркской национальности тем же статусом, что имеют местные игроки.

«Спартаку» интересен экс-игрок РПЛ, уехавший в Италию

«Спартак» ищет футболистов, которые смогут усилить атаку. По информации Legalbet, клуб был заинтересован в форварде «Ромы» Эльдоре Шомуродове. Однако 28-летний узбек ответил отказом на предложение вернуться в РПЛ. Ранее Шомуродов выступал в России за «Ростов» (2017−2020), а затем перебрался в итальянский «Дженоа». Права на форварда принадлежат «Роме», но сезон-2022/2023 он провёл в составе «Специи». Контракт Шомуродова с «Ромой» истекает летом 2026 года.

Второй летний трансфер «Барселоны»

«Барса» на официальном сайте сообщила о подписании контракта с защитником Иньиго Мартинесом. Соглашение с 32-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2025 года. В соглашении защитника с «Барселоной» прописана сумма отступных — € 400 млн. Ранее Мартинес выступал за «Реал Сосьедад» и «Атлетик» из Бильбао. В прошедшем сезоне Примеры Иньиго провёл 18 матчей за баскский клуб. Также на его счету 20 матчей за сборную Испании. Неплохое усиление обоймы для «Барселоны». Ранее сине-гранатовые также на правах свободного агента приобрели экс-полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана. Мартинес — второе летнее приобретение «Барсы».

«Атлетико» бесплатно усилил линию обороны

Мадридский «Атлетико» объявил о подписании контракта с экс-защитником «Лестера» Чагларом Сёюнджю. У 27-летнего футболиста завершилось соглашение с «лисами». Поэтому «Атлетико» бесплатно забрал неплохого центрального защитника. Сёюнджю играл за «Лестер» с лета 2018 года. Тогда клуб подписал его из немецкого «Фрайбурга» за € 21 млн. Спустя пять лет в Англии Чалгар перебирается в Испанию. Контракт игрока с «Атлетико» заключён сроком на четыре года.

Важные сообщения босса «ПСЖ» о Мбаппе

Главная сага лета продолжается. История с будущим Килиана Мбаппе остаётся запутанной. Непонятно, останется игрок в Париже ещё на год, уйдёт в «Реал» или продлит контракт с «ПСЖ». Ситуацию прокомментировал президент парижан Нассер Аль-Хелаифи: «Моя позиция очень ясна. Я не хочу каждый раз повторять: мы хотим, чтобы Килиан остался. Но если сам Килиан хочет остаться, ему нужно подписать новый контракт. Он лучший игрок мира, он не может уйти бесплатно, это невозможно. Это французский клуб. Он сам говорил, что никогда не уйдёт бесплатно, если он передумает сегодня, это не моя вина. Мы не хотим отпускать бесплатно лучшего игрока в мире… Это предельно ясно».

Слова босса «ПСЖ» намекают на то, что отношения Мбаппе с клубом испорчены. Хорошая новость для руководства и болельщиков «Реала».