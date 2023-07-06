Стали известны подробности назначения Канчельскиса в «Тобол»

По информации источника, новые инвесторы планируют сменить руководство клуба и назначить новым директором бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрея Канчельскиса.

Также отмечается, что Санжар Сейтказинов, который рассматривался в качестве кандидата на должность директора «Тобола», будет работать в клубе на неофициальной основе. Прежний директор Николай Панин покинет команду 14 июля.