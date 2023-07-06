«Торпедо-БелАЗ» и минское «Динамо» сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

Первый тайм встречи в Жодино прошел с преимуществом хозяев поля, но реализовать его они не смогли. После перерыва торпедовцы продолжали атаковать, однако успеха так и не добились. Минчане искали шансы в контратаках, но также безуспешно. В итоге безголевая ничья — 0:0.