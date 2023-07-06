«Торпедо-БелАЗ» и минское «Динамо» сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

Первый тайм встречи в Жодино прошел с преимуществом хозяев поля, но реализовать его они не смогли. После перерыва торпедовцы продолжали атаковать, однако успеха так и не добились. Минчане искали шансы в контратаках, но также безуспешно. В итоге безголевая ничья — 0:0.
Во втором сегодняшнем матче БАТЭ на поле «Борисов-Арены» встретится с солигорским «Шахтером». В предыдущем туре оба соперника одержали виктории с одинаковым результатом 1:0 — борисовчане одолели в Гродно местный «Неман», а солигорская команда победила на своем поле «Слуцк».
Еще две встречи состоятся завтра: «Ислочь» (Минский район) — «Минск», «Славия» (Мозырь) — «Энергетик-БГУ» (Минск). Заключительные игры этого тура пройдут 8 июля: «Нафтан» (Новополоцк) — «Неман», «Белшина» — «Динамо» (Брест), «Слуцк» — «Гомель».
Положение в группе лидеров сейчас таково: «Динамо» (Минск) — 32 очка (14 матчей), «Неман» — 29 (13), «Торпедо-БелАЗ» — 27 (14), «Славия» — 20 (13), «Ислочь» — 20 (13). Внизу турнирной таблицы находятся «Шахтер», «Энергетик-БГУ» и «Белшина». Список лучших бомбардиров возглавляет нападающий «Шахтера» Егор Карпицкий, забивший 12 мячей.