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20:43 (мск), источник: БЕЛТА

«Торпедо-БелАЗ» и минское «Динамо» сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» и минского «Динамо» сыграли вничью в стартовом матче 15-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Торпедо-БелАЗ
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Первый тайм встречи в Жодино прошел с преимуществом хозяев поля, но реализовать его они не смогли. После перерыва торпедовцы продолжали атаковать, однако успеха так и не добились. Минчане искали шансы в контратаках, но также безуспешно. В итоге безголевая ничья — 0:0.

Во втором сегодняшнем матче БАТЭ на поле «Борисов-Арены» встретится с солигорским «Шахтером». В предыдущем туре оба соперника одержали виктории с одинаковым результатом 1:0 — борисовчане одолели в Гродно местный «Неман», а солигорская команда победила на своем поле «Слуцк».

Еще две встречи состоятся завтра: «Ислочь» (Минский район) — «Минск», «Славия» (Мозырь) — «Энергетик-БГУ» (Минск). Заключительные игры этого тура пройдут 8 июля: «Нафтан» (Новополоцк) — «Неман», «Белшина» — «Динамо» (Брест), «Слуцк» — «Гомель».

Положение в группе лидеров сейчас таково: «Динамо» (Минск) — 32 очка (14 матчей), «Неман» — 29 (13), «Торпедо-БелАЗ» — 27 (14), «Славия» — 20 (13), «Ислочь» — 20 (13). Внизу турнирной таблицы находятся «Шахтер», «Энергетик-БГУ» и «Белшина». Список лучших бомбардиров возглавляет нападающий «Шахтера» Егор Карпицкий, забивший 12 мячей.

Торпедо-БелАЗ
0:0
Первый тайм: 0:0
Динамо Мн
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